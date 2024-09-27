موعد مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد أمام سيدني

يبدأ النادي الأهلي مغامرته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد اليوم الجمعة بمواجهة نادي سيدني الأسترالي.

تقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد في مصر من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

مصر ممثلة في البطولة بفريقي الأهلي والزمالك، حيث يتنافسان مع 7 أندية أخرى وهي: الخليج السعودي، برشلونة الإسباني، جامعة سيدني الأسترالي، فيزبريم المجري، توباتي البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، وماجديبورج الألماني.

يتم تنظيم منافسات البطولة بتقسيم الفرق الـ9 إلى 3 مجموعات، حيث يتأهل الفريق الأول في كل مجموعة بالإضافة إلى الفريق الأفضل في المركز الثاني إلى دور نصف النهائي.

مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد

المجموعة الأولى: الزمالك المصري - فيزبريم المجري - توباتي البرازيلي. المجموعة الثانية: الأهلي المصري - برشلونة الإسباني - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي - ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ 250 ألف يورو، بينما يحصل الوصيف على 150 ألف يورو، ويحصل صاحب المركز الثالث على 100 ألف يورو.

بذلك، تصل قيمة الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى 500 ألف يورو، ما يعادل 27 مليون و122 ألف جنيه مصري.

تم تأجيل حفل افتتاح المنافسات لمدة 24 ساعة ليُقام يوم السبت بدلاً من الجمعة، نظرًا لإقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في التاسعة مساء يوم الجمعة.

موعد مباراة الأهلي ضد سيدني في كأس العالم لكرة اليد للأندية

ويستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيدني في أولى مباريات الأحمر بكأس العالم للأندية.

ستنطلق مواجهة فريق الكروي بالنادي الأهلي أمام مناقسه سيدني الأسترالي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.

وستذاع مواجهة الأهلي وسيدني عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 1 وذلك بشكل حصري حيث سيذيع اللقاء خالد خيري.

وكان ستيفان المدير الفني لـ الأهلي قد أعلن قائمة الفريق الأحمر في وقت سابق استعدادا لخوض منافسات البطولة وجاءت قائمة رجال يد الأهلي كالتالي:‏

إبراهيم المصري- أحمد خيري- عبد الرحمن علي فيصل- أحمد عادل- محسن رمضان- عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني- عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب- راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.

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