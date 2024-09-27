كتاب مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي 2024-2025 pdf

.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كتاب مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 بصيغة PDF عبر موقعها الإلكتروني، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وصول الطلاب إلى المحتوى الدراسي وتيسير عملية التعليم.

مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.





محتوى كتاب مادة العلوم المتكاملة :



يتكون منهج مادة العلوم المتكاملة من محورين رئيسيين، يتناولان موضوعات علمية هامة:

المحور الأول: استدامة الحياة في النظم البيئية من منظور التكامل العلمي

الفصل الأول: النظام البيئي المائي

الفصل الثاني: الغلاف الجوي

الفصل الثالث: التربة

الفصل الرابع: دور العلم في استدامة البيئة

المحور الثاني: الطاقة والموارد الطبيعية

الفصل الأول: الموارد البيئية

الفصل الثاني: الطاقة المتجددة وغير المتجددة

الفصل الثالث: أنماط تدوير الموارد واستثمارها

الفصل الرابع: مستقبل الطاقة

المواد الدراسية للصف الأول الثانوي

بالإضافة إلى مادة العلوم المتكاملة ، يدرس الطلاب مجموعة من المواد الأساسية في العام الدراسي الجديد، وهي:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الرياضيات

الفلسفة والمنطق

كما يتضمن المنهج مواد غير مضافة للمجموع، مثل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية، والتي تُعتبر مواد نجاح ورسوب.

تحميل كتاب مادة العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي

يمكن لطلاب الصف الاول الثانوي تحميل كتاب مادة العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــا .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025



من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 5 يونيو 2025. تأتي هذه التواريخ ضمن الخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة.





وزارة التربية والتعليم

الهدف من التعديلات



تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه التعديلات إلى تحسين جودة التعليم وتبسيط المناهج بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الثانوية، مما يساهم في توفير تجربة تعليمية أكثر فعالية للطلاب.



تعتبر خطوة إتاحة كتاب العلوم المتكاملة بصيغة PDF من الأمور المهمة التي تعكس جهود الوزارة في تطوير النظام التعليمي في مصر، وتهدف إلى دعم الطلاب في مسيرتهم الأكاديمية.

تطوير المناهج التعليمية يعد أحد العناصر الأساسية في تحسين جودة التعليم. يتطلب ذلك مراجعة شاملة للمحتوى، الأساليب، والطرق التعليمية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع والاقتصاد العالمي.

أهداف تطوير المناهج

تعزيز الفهم العميق للمحتوى الدراسي وتطبيق المعرفة في الحياة اليومية. إعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم. تشجيع الطلاب على التفكير النقدي وحل المشكلات بدلاً من الحفظ والتلقين. تضمين قيم مثل التعاون، المسؤولية، والاحترام في المحتوى الدراسي.

خطوات تطوير المناهج

تقييم المناهج الحالية عبر تحليل فعالية المناهج الحالية من خلال استطلاعات الرأي وملاحظات المعلمين والطلاب.

تحديد المعايير التعليمية من خلال وضع معايير واضحة تحدد ما يجب أن يعرفه الطلاب ويستطيعون القيام به في نهاية كل مرحلة دراسية.

تحديث المحتوى عبر إدخال مواضيع جديدة تتعلق بالتكنولوجيا، العلوم، والبيئة، مع التركيز على استدامة المعرفة.

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