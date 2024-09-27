الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.. هي واحدة من المبادرات الحكومية الهامة في مصر التي تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير مجموعة من المزايا والخدمات المخصصة لهم.

وفي إطار تسهيل عملية الحصول على البطاقة والاستفادة من تلك الخدمات، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، هذه المرحلة تستهدف فئات جديدة من ذوي الإعاقة بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى ولهذا يسعى الكثيرين لمعرفة تفاصيل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

ومع إطلاق المرحلة الثانية، أصبح بالإمكان تقديم خدمات أكبر لفئات جديدة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المبادرات الحكومية لتحسين مستوى حياتهم والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بسهولة.

الموجز يرصد تفاصيل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية عبر التقرير التالي باعتبارها وثيقة حكومية توفر لحاملها العديد من الحقوق والمزايا، مثل الرعاية الصحية والتعليمية، والدمج المجتمعي، والتأهيل المهني، كما تسهم البطاقة في تسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات العامة مثل وسائل النقل المجانية أو المدعومة، والإعفاءات الضريبية، والخدمات القانونية.

وسبق أن كشفت الحكومة خلال الأيام الماضية، عن تحديثات جديدة تتعلق بـ بطاقة الخدمات المتكاملة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تحسين حياة هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لهم، ولهذا يسعى الكثيرين لمعرفة خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية وكيفية الاستفادة من هذه البطاقة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

ولكي يستطيع المتقدم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب عليه أولًا إجراء كشف طبي يتم من خلال لجنة متخصصة تابعة لوزارة الصحة والسكان، وهذه اللجنة هي التي تقرر ما إذا كنت تستحق الحصول على البطاقة أم لا بناءً على حالتك الصحية والإعاقة.

ويمكن بسهولة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي باستخدام الرقم القومي الخاص بك، فقط قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي واتبع التعليمات للاستعلام عن حالة طلبك أو موعد الكشف.

وإليكم خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة اختيار الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. اختيار الموقع الإلكتروني للكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. الضغط على كلمة «استعلام». ادخال الرقم القومي الخاص بك. الضغط على «بحث»، وستظهر أمامك موعد الكشف الطبي الخاص بك.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد سبق لها أيضًا وكشفت عن الفئات المستفيدة من بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تُمنح فقط لذوي الإعاقة، والبطاقة تصدر بثلاثة ألوان مختلفة ومن ألوان بطاقة الخدمات المتكاملة:

ألوان بطاقة الخدمات المتكاملة

الأخضر: يشير إلى الإعاقات الخفيفة.

الأزرق: يشير إلى الإعاقات المتوسطة.

الأرجواني: يشير إلى الإعاقات الشديدة.

الفئات المستهدفة في المرحلة الثانية

وفي المرحلة الثانية، تم توسيع نطاق الفئات التي تستفيد من البطاقة لتشمل:

الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية.

الإعاقات السمعية والبصرية.

الأمراض المزمنة والإعاقات الذهنية.

جميع الإعاقات الأخرى التي تؤثر على حياة الشخص اليومية.

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