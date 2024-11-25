شوط سلبي بين العين الإماراتي والأهلي السعودي بدوري أبطال أسيا

انتهي الشوط الأول من مباراة أهلي جدة السعودي ضد العين الإماراتي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الغرب لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الحالي 2024-25.

يحتل فريق الأهلي المركز الثانى في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز فى 4 مباريات، بينما يحتل فريق العين الإماراتي المركز الـ 12 والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل و3 هزائم.

تشكيل أهلي جدة ضد العين

أعلن ماتياس يايسله المدير الفنى لنادى أهلي جدة السعودي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العين الإماراتي وجاء كالتالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سعد بالعبيد، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسيه، جابري فيجا، ألكساندر

الهجوم: فراس البريكان، روبرتو فيرمينو، رياض محرز

الأهلي السعودي

تشكيل العين الإماراتي ضد الأهلي السعودي

يرصد الموجز تشكيل العين الإماراتي لمواجهة الأهلي السعودي وجاء كالتالي..

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: ايريك، كوامي اوتون، خالد الهاشمي، بندر الأحبابي.

خط الوسط: يحيى نادر، بارك يونج، بلاسيوس، محمد عوض الله.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، لابا كودجو.

العين يبحث عن الفوز الأول بالبطولة أمام الأهلي

يسعى فريق العين الإماراتي لتحقيق فوزه الأول في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الحالي 2024-2025 بعد أن فشل في تحقيق أي فوز ولم يحصل سوي على نقطة واحدة من 4 مباريات، بينما يسعي فريق الأهلى لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الخامس على التوالي.

تاريخ مواجهات العين والأهلي السعودي

التقى فريق العين الإماراتي نظيره الأهلي السعودي في 8 مباريات بجميع البطولات، حيث تقابلا 4 مرات في دوري أبطال آسيا انتصر العين في مباراتين، وتعادل الفريقين في مبارتين، ومباراتين بكأس الخليج أبطال الدوري عام 1985، بجانب مباراتين وديتين.

وحقق فريق العين الفوز في 3 مناسبات، بينما فاز فريق الأهلي السعودي مرتين، وتعادلا في 3 مواجهات، وسجل فريق العين 10 أهداف في شباك الأهلي، بينما أحرز فريق الأهلي 11 هدفا في مرمي العين.

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