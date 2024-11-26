مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في دوري أبطال أفريقيا وأوروبا

ستنطلق اليوم الثلاثاء 26-11-2024 منافسات مجموعات دوري أبطال أفريقيا، فضلًا عن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، واستكمال لقاءات دوري أبطال أسيا للنخبة.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا وأوروبا وأسيا والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يانج أفريكانز ضد الهلال – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

مازيمبي ضد مولودية الجزائر – الساعة 3 عصرا

بيراميدز ضد ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

صن داونز ضد مانيما انيون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

الأهلي ضد إستاد أبيدجان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

الترجي ضد دجوليبا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

شباب بلوزداد ضد اورلاندو بيراتس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

الرجاء ضد الجيش الملكي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

سبارتا براج ضدأتلتيكو مدريد – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سلوفان براتيسلافا ضد ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مانشستر سيتي ضد فينورد روتردام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إنتر ميلان ضد لايبزيج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برشلونة ضد ستاد بريست – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن ضد ريد بول سالزبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7

يونج بويز ضد أتالانتا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8

سبورتنج لشبونة ضد آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مانشستر سيتي - دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي ضد شنجهاي – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN SPORTS 1 AFC

فيسيل كوبي ضد كوست مارينرز – الساعة 12 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC

بوريرام يونايتد ضد كاواساكي فرونتال – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN SPORTS 1 AFC

شاندونج تايشان ضد جوهور دارول تاكزيم – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

السد ضد الهلال – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS AFC

الشرطة العراقى ضد الوصل الإماراتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS 1 AFC

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

الشارقة ضد استقلال دوشنبه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS 3 AFC

سباهان أصفهان ضد الوحدات – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS 2 AFC

اقرأ أيضًا.. موعد مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فيينورد بدوري الأبطال والقنوات الناقلة