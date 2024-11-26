تشكيل بيراميدز لمواجهة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يواجه فريق بيراميدز، نظيره ساجرادا الأنجولي، اليوم الثلاثاء، في السادسة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

قائمة بيراميدز في مواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أعلن قائمة مباراة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

ويغيب عن القائمة، أحمد سامي وبلاتي توريه وأسامة جلال ومحمود دونجا بسبب الإصابة، وصديق إيجولا لعدم القيد الإفريقي.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

ويقود المباراة طاقم حكام من بنين، بقيادة الحكم لويس هوجاندان ويعاونه مواطنه إيريك إيمافو المساعد الأول، ونارسي كوتون المساعد الثاني، وتسانسيتا أهمولانتو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، ومراقب الحكام جلاديس لينجوي من زامبيا، والمنسق العام فريدريك أتشيمبونج من غانا.

ويتولى التنسيق الإعلامي عادل كريم من مصر، وأوكي أوبي المنسق الأمني من نيجيريا، ومنسق حقوق البث محمد إسماعيل من مصر.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وساجرادا

وتنقل مباراة بيراميدز وساجرادا، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 5 الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالشرق الاوسط.

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