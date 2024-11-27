طرق سهلة لصناعة قراقيش العجوة اللذيذة بالتفاصيل

يأمل العديد خاصة في فترات استراحتهم الى البحث عن وجبات خفيفة تسليهم وتقضي على جوعهم الخفيف في منتصف النهار او في ساعات الليل الاخيرة ولهذا يقدم لكم موقع الموجز وصفة القراقيش العجوة ذات الطعم اللذيذ والدافئ الذي يسعي اليه الجميع في ايام البرودة

مقادير القراقيش العجوة

كيلو واحد من الدقيق كوب واحد من الزبدة الدافئة كوب زيت كوب واحد من الحليب الدافئ ربع كوب ماء دافئ ربع كوب سمسم محمص ملعقة ونصف من الخميرة ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون نص ملعقة ملح صغيرة ملعقة شمر مطحون كبيرة ملعقة بيكينج باودر صغيرة نصف كيلو من العجوة ربع كوب زبدة كوب واحد من السمسم نصف كوب زيت

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طريقة اعداد القراقيش العجوة

اسكب الخميرة والماء الدافئ والسكر في وعاء ثم امزجهم سويا قم بتغطية الوعاء واتركه ليرتاح لعشر دقائق في مكان دافئ ضع الدقيق في وعاء كبير واخلط معه السمسم واليانسون والشمر والملح والبيكينج باودر وامزجهم جيدا اضف الخميرة وقم بعملية العجن بحرص واسكب عليها الزبدة والزيت الى يتحول ملمس العجين الى طري ومتماسك اسكب اللبن ببطئ وتدريجيا واستكمل عملية العجن ادهن وعاء كبيرا بالزيت ثم قم بتغطيته بورق النايلون بعد وضع العجين بداخله ثم احفظه في مكان دافئ لمدة ساعة الا ربع اثناء ذللك ضع العجوة والزبد في وعاء ثم اعجن المكونات بيداك الى ان تختلط قم بتقسيم خليط العجين والعجوة الى نصفين متساويين ثم شكلهم في شكل مستطيلي قم بفرد العجوة فوق سطح العجين مع ترك اطرافهما بلا حشو لفي الجزء الاول من العجين والعجوة على شكل رول ثم قطعه الى شرائح سمكها ثلاثة سنتيمترات شكل الجزء الثاني من العجين والعجوة على شكل مستطيل ثم اضغط الاطراف جيدا الى ان تغلق قم بقطع المستطيل الى اصابع عرضها اثنين سنتيمتر وزع لفائف القراقيش في صينية مغلف سطحها بورق الزبدة ثم قم بتغطيتها بمنشفة نظيفة لمدة ثلث ساعة بعد تركها في مكان دافئ ادهن وجه القراقيش بالزيت ثم رشها بالسمسم اجعل درجة حرارة الفرن 180 درجة مئوية ولمدة نصف ساعة ضع الصينية في الفرن من عشر دقائق الى ربع ساعة الى ان يتجول لون القراقيش الى الذهبي قم باخراج الصينية واتركها لتبرد ثم ابدأ بتقديمها وبالهناء والشفاء

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