طريقة إعداد الباتون ساليه اللذيذ والمقرمش بالتفاصيل

الباتون ساليه من المخبوزات التي يحبها الجميع لطعمها المقرمش واللذيذ والتي يحب الكثير تناولها كتسلية بجانب كوب من الشاي او القهوة والان سيقدم لكم موقع الموجز الطريقة المنزلية وراء اعداد الباتون ساليه الشهي

مقادير الباتون ساليه

ملعقة خميرة صغيرة ملعقة سكر كبيرة ربع كوب من الحليب الدافئ كوب ونصف من الدقيق المنخول رشة ملح رشة فلفل ثلاث معالق سمنة كبيرة رشة كمون بيضة واحدة نصف كوب لبن دافئ ملعقة سمسم صغيرة ملعقة كمون صغيرة بيضة ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل

طريقة عمل الباتون ساليه

قم باذابة الخميرة واخلطه بالسكر في الحليب الدافئ ثم امزج الخليط جيدا ثم اتركه جانبا ليختمر لتكوين العجينة ضع في وعاء دقيق, ملح, كمون والسمنة قم بخفق بيضة ثم اسكبها في الخليط وقم بعجن المكونات جيدا بعد سكب الحليب عليها وخلطة الخميرة الى ان تتماسك جيدا ثم اتركها جانبا لتختمر قم بتشكيل العجينة على شكل اصابع وضعها في ضسنية بها ورق زيدة ثم احفظها بعيدا لتختمر اخلط صغيرة السمسم و الكمون والبيض المخفوق مع الحليب السائل في وعاء اخر ادهن اصابع الباتون ساليه بخليط البيض المخفوق والحليب ثم قم برش خليط السمسم والكمون على الوجه أدخل الباتون ساليه إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج

الان يحب العديد الباتون ساليه لكن ماذا اذا كان هناك من يتبعون الحميات للتخسيس او للتقوية او ماشابه ماذا يفعلون

لم ننسكم فيوجد وصفة دايت للباتون ساليه نقدمها لكم في الجمل الاتية

وصفة باتون ساليه دايت ومقاديرها

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية نصف كوب من الماء الدافئ ملعقة واحدة كبيرة من العسل الابيض كوب واحد من الشوفان المطحون كوبان من الدقيق الاسمر ملعقة واحدة صغيرة من الملح ملعقة واحدة كبيرة من الكمون المطحون بيضة واحدة ربع كوب من الزبدة

طريقة التحضير للباتون ساليه دايت

ضع الخميرة في وعاء من الماء الدافئ والعسل وامزجهم سويا لمدة 10 دقائق اخلط في وعاء اخر الشوفان المطحون ,الدقيق الاسمر ,الملح ,الكمون والبيض اضف على الخليط الزبدة وخلطة الخميرة وقم بعجنها الى ان تصبح سميكة اترك العجين يرتاح لمدة ربع ساعة ثم شكلها في هيئة اصابع وادخلها الى الفرن الى ان تنضج وبالهناء والشفاء

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