دوري أبطال أوروبا| أرسنال يتقدم على سبورتنج لشبونة بثلاثية في الشوط الأول

اكتسح فريق أرسنال، نظيره سبورتنج لشبونه، بثلاثية في الشوط الأول خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة

جاء الهدف الأول لفريق أرسنال عن طريق جابرييل مارتينيلي، في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بتمريرة من اللاعب يوريان تيمبر من جهة اليمين، لتصل إلى جابرييل مارتينللي ويسجلها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 22، سجل كاي هافيرتز، الهدف الثاني لمانشستر سيتي، من خلال كرة عرضية من بوكايو ساكا من يمين منطقة الجزاء استقبلها كاي هافيرتز بتسديدة سكنت منتصف مرمى سبورتنج لشبونة.

وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز جابريل ماجاليس، الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي من ركلة ركنية من جهة اليسار، نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جابريل ماجاليس برأسية داخل الشباك.

مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة

تشكيل أرسنال لمواجهة سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

يدخل الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، المباراة أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : دافيد رايا.

خط الدفاع : كالافيوري، ويليام ساليبا، جابريل، تيمبر.

خط الوسط : ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم : بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيللي.

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إزراييل.

خط الدفاع: سانت جوستي، موريتا، أرواخو، ديوماندي.

خط الوسط: إيناسيو، هيولماند، كويندا.

خط الهجوم: إدواردز، ترينكاو، جيوكيريس.

ترتيب أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

يحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط ، حيث خاض 4 مواجهات، حقق الفوز في لقائين، وتعادل خلال مواجهة، وهزم في لقاء، بينما يتواجد سبورتنج لشبونة وصافه دوري الأبطال برصيد 10 نقاط، حيث لعب 4 مواجهات، حقق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في لقاء وحيد.

القنوات الناقلة لـ مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة

تنقل مجموعة قنوات bein sports ببث وإذاعة جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، وسيتم إذاعة لقاء أرسنال ضد سبورتنج لشبونة غدًا الثلاثاء علي “bein sports HD 1”.

ويتولي المعلق الرياضي المتألق، عامر الخوذيري، لقاء ارسنال ضد سبورتنج لشبونه اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري الأبطال.

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