بالساعة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-11-2024 بدوري أبطال أوروبا وأفريقيا

تقام على مدار اليوم الأربعاء 27-11-2024 مباريات اليوم مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار فعاليات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتستأنف اليوم الأربعاء بقية مباريات اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح منافسه ريال مدريد

وسيواجه فريق يوفنتوس الإيطالي منافسه أستون فيلا الإنجليزي بينما يحل بنفيكا ضيفًا ثقيلًا على نظيره موناكو الفرنسي.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في مختلف البطولات والدوريات المختلفة.



مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

النجم الأحمر X شتوتجارت – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3



شتورم جراتس X جيرونا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4

دينامو زغرب X بوروسيا دورتموند – 10 مساء

ليفربول X ريال مدريد – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم- دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا X يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports HD 3

موناكو X بنفيكا – 10 مساء

سيلتك X كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 7

إيندهوفن X شاختار دونيتسك – 10 مساء - beIN Sports HD 8

بولونيا X ليل – 10 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الأوروبى

إسطنبول باشاك شهير X بيتروكوب – 5.30 مساء

مواعيد مباريات اليوم بـ دورى أبطال أسيا للنخبة



جوانغجو اف سى X شنغهاى شينهوا – 12 ظهرًا

يوكوهاما إف سي مارينوس X بوهانج ستيلرز – 12 ظهرًا

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا 2

تركتور سازي تيريز X الوكرة – 6 مساء

الحسين إربد X شباب الأهلي – 6 مساء

التعاون X الخالدية البحريني – 8 مساء

مواعيد مباريات اليوم بـ كأس الكونفدرالية الأفريقية

الصفاقسي X النادى الرياضى القسنطينى الجزائرى – 5 مساء

المصرى البورسعيدى X إنييمبا – 6 مساء

اتحاد الجزائر X أورابا يونايتد – 9 مساء

نهضة بركان X لواندا شول الأنجولي – 9 مساء

الزمالك X بلاك بولز – 9 مساء

وتنقل مباريات اليوم في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية عبر قنوات " beIN Sports HD" القطرية الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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