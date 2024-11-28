متلازمة القلب السعيد.. عندما تتحول السعادة المفرطة إلى خطر صحي

متلازمة القلب السعيد-يموت من الفرحة ،ليست مجرد تعبير شعبي، بل يمكن أن تكون حقيقة علمية وفقاً للدراسات الحديثة، وأظهرت الأبحاث أن السعادة المفرطة قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة في القلب تعرف بـ«متلازمة القلب السعيد»، وهي حالة صحية نادرة تصيب الرجال بشكل أكبر مقارنة بالنساء، على النقيض، تعرف النساء بزيادة احتمالية تعرضهن لما يُسمى بـ«متلازمة القلب المنكسر»، الناجمة عن الحزن الشديد، وتكشف جريدة الموجز بالتفاصيل ماهي متلازمة؟ القلب السعيد؟.. وماهي اعراضها ؟..وكيفية الوقاية منها؟.. في هذا التقرير

متلازمة القلب السعيد .دراسة تكشف خطورة السعادة المفرطة

نشرت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية دراسة حديثة تؤكد أن الفرح الزائد قد يؤدي إلى الموت المفاجئ أو أزمات قلبية حادة، وكشفت الدراسة أن بعض المرضى أصيبوا بحالة تُعرف علمياً بـ«تاكو تسيبو»، وهي ضعف مؤقت في عضلات القلب، يتسبب في تضخم البطين الأيسر ليشبه شكل جرة الإخطبوط، ومن هنا جاء الاسم الذي يعني جرة الإخطبوط باللغة اليابانية.

تشير التقارير إلى أن هذه الحالة، التي تم تشخيصها لأول مرة في عام 1990، تُحفزها الانفعالات العاطفية القوية سواء كانت إيجابية أو سلبية.

أسباب الإصابة بمتلازمة القلب السعيد

تتضمن الأسباب الرئيسية لهذه المتلازمة المفاجآت السعيدة مثل حفلات أعياد الميلاد، مقابلة شخص غائب لفترة طويلة، أو الحصول على وظيفة كانت تبدو مستحيلة، ويفسر الأطباء هذه الظاهرة بزيادة إفراز مادة «الكيتوكولامينات»، ما قد يؤدي إلى انسداد في الأوعية الدموية وحدوث جلطات.

متلازمة القلب السعيد.. إحصائيات مقلقة حول المرض

أجريت دراسة شملت تحليل بيانات 1750 مريضاً من 9 دول مختلفة، أظهرت أن 485 مريضاً أصيبوا بالمرض بسبب انفعالات عاطفية، ومن بين هؤلاء، عانى 96% من أحداث محزنة مثل فقدان شخص عزيز أو التعرض لحادث مؤلم، وبينما 20 مريضاً فقط تعرضوا للإصابة بسبب أحداث سعيدة، مثل فوز فريقهم المفضل أو حضور حفل زفاف.

القلب تعبيرية

متلازمة القلب السعيد.. خطورة الانفعالات الشديدة على القلب

أكد الدكتور أشرف أمير، استشاري طب الأسرة، أن الانفعالات القوية، سواء كانت سعيدة أو حزينة، قد تسبب جلطة في القلب، وأضاف أن الأفراد يختلفون في استجابتهم للأخبار السعيدة؛ فالبعض قد يشعر بفرحة هادئة، بينما قد ينهار البعض الآخر بسبب الفرح الشديد.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

تجنب الإفراط في المشاعر، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

تقديم الأخبار السعيدة بشكل تدريجي لتفادي الصدمات.

الحرص على ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

توخي الحذر مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتجنب تعريضهم لانفعالات قوية.





وفي النهاية تؤكد الدراسات أن المشاعر القوية يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، لذا ينصح بالحفاظ على التوازن العاطفي وتجنب المبالغة في الانفعالات. الاهتمام بصحة القلب لا يعني فقط تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، بل يشمل أيضاً السيطرة على المشاعر والانفعالات.

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