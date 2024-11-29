رحلة حميد الشاعري.. صداقة مع منير ونجاحات مع نجوم جيله

يُعد الفنان حميد الشاعري واحدًا من أبرز الأسماء التي أثرت في مسار الموسيقى العربية الحديثة، حيث نجح في تقديم لون موسيقي جديد وترك بصمة مميزة منذ بداياته في الثمانينات، انطلق الشاعري من مدينة بنغازي بليبيا، ليصبح أيقونة في عالم التلحين والتوزيع، متعاونًا مع نخبة من نجوم الغناء الذين صنع معهم نجاحات خالدة.

وفي ذكرى ميلاده الـ62، يستعرض الموجز، محطات من مسيرة حميد الشاعري الفنية الحافلة بالإبداع والإنجازات، التي امتزجت فيها الموسيقى بالعلاقات الإنسانية العميقة.

حميد الشاعري

نشأة حميد الشاعري

وُلد الفنان حميد الشاعري، في مدينة بنغازي بليبيا يوم 29 نوفمبر 1960، لأب ليبي وأم مصرية. بدأ مسيرته الفنية بالانضمام إلى فرقة الإذاعة الليبية، قبل أن يسعى لتكوين فريق غنائي تحت اسم "أبناء أفريقيا".

وفي عام 1983، أصدر ألبومه الأول عيونها الذي لم يحقق النجاح المنتظر، ما أصابه بالإحباط ودفعه للتفكير في العودة لدراسة الطيران، لكن دعم الشركة المنتجة كان نقطة تحول، حيث أصدرت ألبومه الثاني رحيل، الذي كان بداية انطلاقه نحو الشهرة والنجاح.

صناعة ألحان جيل الثمانينات والتعاون مع النجوم

دخل حميد الشاعري عالم الفن من باب التلحين، حيث وضع بصمته في ألحان جيل الثمانينات، متعاونًا مع نجوم مثل علي حميدة في ألبومه الشهير لولاكي عام 1988، وإيهاب توفيق في أول ألبوماته اكمني، هذا النجاح جعله ركيزة أساسية في تطور الموسيقى العربية.

حميد الشاعري

نجاحات مستمرة مع "الهضبة" ونجوم التسعينات

كانت علاقة حميد الشاعري بالفنان عمرو دياب علامة فارقة في مسيرتهما الفنية. بدأت هذه العلاقة بألبوم ميال عام 1988 واستمرت في ألبومات شهيرة مثل شوقنا ومتخافيش ونور العين.

كما تعاون مع نجوم آخرين مثل محمد منير، مصطفى قمر، هشام عباس، وإيهاب توفيق، مقدمًا ألحانًا وتوزيعات لا تُنسى.

علاقات إنسانية وصداقة تمتد لعقود

لم يقتصر دور حميد الشاعري على الجانب الفني، بل امتد إلى بناء علاقات إنسانية متينة مع زملائه، جمعته صداقة قوية بأسماء مثل إيهاب توفيق، مصطفى قمر، وهشام عباس، الذين تشارك معهم نجاحات على المستوى الفني، مثل أغنية عيني مع هشام عباس ويا غزالي مع مصطفى قمر.

إطلاق ألبوم جديد ومشاركة مع الجيل الجديد



مؤخرًا، أطلق حميد الشاعري ألبوم أنا بابا الذي يضم 10 أغنيات، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين، منهم تامر حسين، عنتر هلال، ومحمد رحيم، واستعرض الألبوم روح حميد الإبداعية التي ما زالت حاضرة بقوة.

ذكريات مع محمد منير وتغييرات في نمط الحياة

في برنامج "معكم منى الشاذلي"، كشف حميد الشاعري عن ذكرياته مع الفنان محمد منير، الذي كان أول صديق تعرف عليه في مصر.

تحدث حميد الشاعري عن العلاقة الوطيدة التي جمعتهما، حيث وصف منير بأنه شخص "يستأمنه على أسراره".

حميد الشاعري مع محمد منير

على الصعيد الشخصي، أوضح حميد الشاعري أنه اتجه إلى نمط حياة صحي منذ أكثر من 30 عامًا، متخليًا عن التدخين والشاي والقهوة، يلتزم بنظام غذائي يتضمن وجبة واحدة يوميًا غنية بالبروتين وقليلة النشويات.

أما إفطاره، فهو مزيج بسيط وصحي من التمر والماء الساخن مع زيت الزيتون وزيت حبة البركة والعسل.

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