مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 ضمن مباريات الجولة الـ 15التي انطلقت مساء أمس الجمعة بمباراة ريال مايوركا ضد فالنسيا.

تشهد هذه الجولة من بطولة الدوري الإسباني عدد من المواجهات الساخنة في ظل الصراع الشرس علي صدارة الدوري الإسباني، ويأتي في مقدمتها، مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، ومباراة برشلونة ضد لاس بالماس عصر اليوم السبت.

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإسباني اليوم السبت والقنوات الناقلة

انطلقت مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإٍسباني مساء أمس الجمعة وتستمر حتي الاثنين 4 دسمبر المقبل وتأتي كالأتي..

مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر الجاري

برشلونة ضد لا بالماس - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 1

ألافيس ضد ليجانيس - 5:15 مساء - beIN SPORTS HD 3

إسبانيول ضد سيلتافيجو -7:30 مساء - beIN SPORTS HD 3

بلد الوليد ضد أتلتيكومدريد - 10 مساء - beIN SPORTS HD 3

مباريات الأحد 1 ديسمبر المقبل

فياريال ضد جيرونا - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد ضد خيتافي - 5:15 مساء- beIN SPORTS HD 3

رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو - 7:30 مساء- beIN SPORTS HD 3

ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس - 10 مساء - beIN SPORTS HD 3

مباريات الاثنين 2 ديسمبر المقبل

إشبيلية ضد أوساسونا - 10 مساء -beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت و يأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 30 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 29 نقطة

4- فياريال 25 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

6- أوساسونا 22 نقطة

7- جيرونا 21 نقطة

8- ريال مايوركا 21 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- ليجانيس 14 نقطة

15- خيتافي 13 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة

17- لاس بالماس 12 نقطة

18- فالنسيا 10 نقاط

19- إسبانيول 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

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