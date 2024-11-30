مواجهات نارية لـ الهلال والاتحاد في صراع الصدارة بالدوري السعودي اليوم

تترقب جماهيرالكرة السعودية، مباريات نارية بـ الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت 30 نوفمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة الـ 12من البطولة، حيث يلتقي الاتحاد ضد الاتفاق والهلال ضد الشباب والرائد ضد التعاون.

وقد شهدت مباريات هذه الجولة فوزالنصرعلي نظيره ضمك ، بثنائية رونالدو وتفوق القادسية ضد الخليج بهدف نظيف، وحقق الأهلي الفوز علي الوحدة بهدف نظيف. ويتصدر فريق الاتحاد السعودي، جدول ترتيب المسابقة، برصيد 30 نقطة ويحتل الهلال مركز الوصيف برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة الهلال ضد الشباب

تنطلق مباراة الهلال ضد الشباب مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، في الدوري السعودي، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق

تنطلق مباراة فريق الاتحاد ضد نظيره الاتفاق مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، في الدوري السعودي، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة 4:25 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الرائد ضد التعاون

تنطلق مباراة فريق الرائد ضد التعاون مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، في الدوري السعودي، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة 3:20 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

يمكنك مشاهدة بث مباشر لمباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشة SSC السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي هذا الموسم 2024-2025.

الدوري السعودي

جدول ترتيب الدوري السعودي

ويستعرض الموجز، خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، قبل مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر الجاري ويأتي كالأتي..

1- الاتحاد - 30 نقطة

2- الهلال - 28 نقطة

3- النصر- 25 نقطة

4- القادسية - 25 نقطة

5- الشباب - 22 نقطة

6- الأهلي - 20 نقطة

7- الخليج - 19 نقطة

8- التعاون - 15 نقطة

9- الرياض - 15 نقطة

10- الرائد - 14 نقطة

11- ضمك - 14 نقطة

12- الاتفاق - 12 نقطة

13- العروبة - 10 نقطة

14- الأخدود - 9 نقاط

15- الوحدة - 9 نقاط

16- الخلود - 7 نقاط

17- الفيحاء - 7 نقاط

18- الفتح - 5 نقاط

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