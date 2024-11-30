مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة لها
تقام مباريات اليوم السبت 30-11-2024، في مختلف البطولات والدوريات العالمية، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.
ويستعرض الموجز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات التي تقوم بنقلها.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر - الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورتس
زد ضد حرس الحدود - الخامس مساء - على قناة أون تايم سبورتس 2
الاتحاد ضد طلائع الجيش - الثامنة مساء - على قناة أون تايم سبورتس
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
برينتفورد ضد ليستر سيتي – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 2
كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد – الخامسة مساء
نوتينجهام فورست ضد إيبسويتش تاون – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1
وولفرهامبتون ضد بورنموث – الخامسة مساء
وست هام يونايتد ضد أرسنال – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
برشلونة ضد لاس بالماس – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيس ضد ليجانيس – الخامسة والربع مساء
إسبانيول ضد سيلتا فيجو – السابعة والنصف مساء
بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
كومو ضد مونزا – الرابعة مساء
ميلان ضد إمبولى – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1
بولونيا ضد فينيزيا – العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
فيردر بريمن ضد شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء
أوجسبورج ضد بوخوم – الرابعة والنصف مساء
يونيون برلين ضد باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء
لايبزيج ضد فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء
فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء
بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ – السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
رين ضد سانت إيتيان – السادسة مساء
ستاد بريست ضد ستراسبورج – الثامنة مساء
باريس سان جيرمان ضد نانت – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الرائد ضد التعاون – الثالثة والنصف عصرا
الاتفاق ضد الاتحاد – الرابعة والنصف مساء
الشباب ضد الهلال – السابعة مساء – على قناة SSC HD
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