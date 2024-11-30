مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة لها

تقام مباريات اليوم السبت 30-11-2024، في مختلف البطولات والدوريات العالمية، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات التي تقوم بنقلها.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر - الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورتس

زد ضد حرس الحدود - الخامس مساء - على قناة أون تايم سبورتس 2

الاتحاد ضد طلائع الجيش - الثامنة مساء - على قناة أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد ليستر سيتي – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 2

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد – الخامسة مساء

نوتينجهام فورست ضد إيبسويتش تاون – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD Xtra 1

وولفرهامبتون ضد بورنموث – الخامسة مساء

وست هام يونايتد ضد أرسنال – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة ضد لاس بالماس – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس ضد ليجانيس – الخامسة والربع مساء

إسبانيول ضد سيلتا فيجو – السابعة والنصف مساء

بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كومو ضد مونزا – الرابعة مساء

ميلان ضد إمبولى – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا ضد فينيزيا – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء

أوجسبورج ضد بوخوم – الرابعة والنصف مساء

يونيون برلين ضد باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

لايبزيج ضد فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ – السابعة والنصف مساء

مباريات اليوم في الدوري الألماني

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

رين ضد سانت إيتيان – السادسة مساء

ستاد بريست ضد ستراسبورج – الثامنة مساء

باريس سان جيرمان ضد نانت – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الرائد ضد التعاون – الثالثة والنصف عصرا

الاتفاق ضد الاتحاد – الرابعة والنصف مساء

الشباب ضد الهلال – السابعة مساء – على قناة SSC HD

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