التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، مساء اليوم السبت، تشكيل فريقه أمام وست هام يونايتد في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره وست هام يونايتد، على ملعب “لندن الأولمبي” معقل المطارق، في الساعة السابعة ونصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي.

فريق أرسنال

التشكيل الرسمي لفريق أرسنال أمام وست هام

ساكا يقود تشكيل آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- كالافيوري.

خط الوسط: أوديجارد- جورجينهو- رايس.

خط الهجوم: ساكا- هافيرتز- تروسارد.

تشكيل وست هام يونايتد أمام أرسنال

المرمى: لوكاس فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – توديبو – ماكس كيليمان – إيمرسون.

خط الوسط: كارلوس سولير – توماس سوتشيك – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: ساميرفيل – مايكل أنطونيو – جارود بوين.

ويدخل آرسنال، بقيادة مدربه ميكيل آرتيتا، مباراة وست هام يونايتد، بمعنويات عالية، بعدما فاز على سبورتنج لشبونة بنتيجة 5-1، في الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويسعى إلى التفوق على وست هام اليوم من أجل تصحيح مساره في الدوري الإنجليزي، والعودة إلى قطار المنافسة بعدما تراجع إلى المركز الرابع بـ22 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويسعى وست هام، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز أمام أرسنال الليلة وتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتواجد أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات، وأحرز لاعبوه 21 هدف، وتلقت شباك الفريق 12 هدفًا، بينما يأتي وست هام في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة، من 12 مباراة ، حقق الفوز في 4 وخسر 5 وتعادل 3 ، وأحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكهم 19 هدفًا.

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