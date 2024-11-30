كلاسيكو البوندسليجا.. تشكيل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يحل فريق بايرن ميونخ، ضيفًا ثقيلًا على بوروسيا دورتموند، بملعب سيجنال إيدونا بارك، في المباراة التي سوف تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الألماني لهذا الموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ودورتموند، في الساعة السابعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الألماني.

ويسعى البافاري، لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، وعلى الجانب الآخر يأمل دورتموند في تحقيق الثلاثة نقاط، من أجل الزحف نحو مراكز المقدمة بجدول الترتيب.

بايرن ميونخ ودورتموند

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمير- أوباميكانو- كيم مين جاي- ديفيز.

خط الوسط: كيميش- جمال موسيالا- جوريتزكا.

خط الهجوم: ساني- هاري كين- ماتياس تيل.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - أنتون - شلوتربيك - رامي بن سبعيني

خط الوسط: باسكال جروس - فيليكس نيميتشا - مارسيل سابيتزر

خط الهجوم: جيمي جيتينز - ماكسيمليان بيير - سيرو جيراسي.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في جميع البطولات

التقى بايرن ميونخ، مع بوروسيا دورتموند، خلال 135 مواجهة من جميع البطولات، وتفوق الفريق البافاري في 67 مباراة، بينما انتصر دورتموند في 33 لقاء، وانتهت 35 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل بايرن 265 هدفًا مقابل 168 هدفًا لدورتموند.

في الدوري الألماني، واجه بايرن ميونخ، نظيره بوروسيا دورتموند، في 110 مواجهات، حقق بايرن الفوز في 54 مباراة، بينما خرج دورتموند منتصرًا في 26 مباراة، انتهت 30 مواجهة بالتعادل، وسجل بايرن 223 هدفًا مقابل 135 هدفًا لدورتموند.

في آخر 10 مواجهات بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، تفوق فريق بايرن ميونخ، بشكل واضح بفوزه في 8 مباريات، بينما حقق دورتموند الفوز مرة واحدة فقط، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، سجل بايرن 29 هدفًا خلال هذه الفترة، مقابل 16 هدفًا لدورتموند.

هدافو مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

روبرت ليفاندوفسكي - (الأهداف: 32 - بايرن ميونخ (27) - بوروسيا دورتموند (5)).

جيرد مولر - (الأهداف: 15 - بايرن ميونخ).

توماس مولر - (الأهداف: 14 - بايرن ميونخ).

أرين روبن - (الأهداف: 11 - بايرن ميونخ).

هاينز رومينيجه - (الأهداف: 10 - بايرن ميونخ).

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