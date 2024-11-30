فيلم دبكة الفلسطينى يثير تعاطف الجمهور في "القاهرة للسينما الفرنكوفونية "

نال فيلم دبكة إعجاب الجمهور خلال عرضه اليوم، ضمن فعاليات الدورة الرابعة، لـ مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، بدارالأوبرا المصرية.

وشهد الفيلم إقبالًا جماهيريًا ضخمًا من قبل جمهور المهرجان، وأشادوا بمستوى الفيلم الوثائقى الذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية، والذى يتناول قصص حقيقية للأهالى فى غزة من انقطاع الكهرباء ، ونقص المياة ، وصعوبة الحياة تحت الحصار، حيث تم تصوير الفيلم بالكامل فى فلسطين عن احداث حقيقية، وهو انتاج واخراج مصرى للمخرجة ألفت عثمان .

فيلم دبكة الفلسطينى

وقال د. ياسر محب رئيس المهرجان، ان الدورة الرابعة تدعم القضية الفلسطينية بشكل خاص، وذلك من خلال عرض 14 فيلم قصير، عن الأحداث فى غزة ، فى عروض عالمية اولى ضمن فعاليات المهرجان.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية



فيلم دبكة الفلسطينى يثير تعاطف الجمهور

وأشاد بمستوى فيلم " دبكة" وباعجاب الجمهور به، خاصة وأن هناك عدد من الحضور الشباب من فنانى المستقبل، الذين حضروا خصيصا للتعرف على التجارب الجديدة فى السينما الفرنكوفونية.

وينقل لكم الموجز أجواء المهرجان الذي يهتم بنقل التجربة السينمائية الفلسطينية لتكون صوت الفن للعالم فى دعم القضية عبر فيلم دبكة الفلسطينى.

الاحتفاء يوميا بالشعب الفلسطيني البطل

وأضاف أن الدورة الجديدة تستهدف الاحتفاء يوميا بالشعب الفلسطيني البطل، لأنها تقام في ظل حروب إقليمية وتوترات سياسية غير مسبوقة، مؤكدا أن دعم فلسطين هو أمر طبيعي لأنها في وجدان الشعب المصري.

المهرجان يعرض فيلم فلسطينى قبيل كل فعالية

وأضاف أن المهرجان يتميز هذا العام بإفراد مساحة لعروض السينما الفلسطينية ومنها فيلم دبكة الفلسطينى والتي تنقل صورة الحياة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل حرب الإبادة الجماعية، إيمانا بدور الثقافة ووجوب اتساقها مع ما يحدث في العالم ولتقوم بدورها المنوط في التوعية والتوجيه والتأثير في الرأي العام وتمارس تأثيرها على الصعيد الإنساني.

وأكد محب، على اهتمام ادارة المهرجان بعرض فيلم فلسطينى قبيل كل فعالية، ضمن خطة المهرجان لدعم الاشقاء الفلسطينين، والقضية الفلسطينية، طوال ايام المهرجان.

اقرأ أيضًا

إعلان ياسمين عبد العزيز الجديد يقلب السوشيال ميديا بسبب دعم فلسطين

حسين فهمي: أنا متربي وسط الفلسطينيين وأعرف كثير عن الثقافة الفلسطينية