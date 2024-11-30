تفاصيل وضوابط امتحانات نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر.. تبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال العام الدراسي 2024-2025 بعد ساعات قليلة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لتنظيم الامتحانات، ويكشف الموجز تفاصيل وضوابط الامتحانات

تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التعليمات والإجراءات لضمان سير الامتحانات بنجاح، وجاءت كالتالي:

إعداد الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية: يتم إعداد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال موجه أول المادة بكل إدارة تعليمية.

التصوير والمسؤولية: يتم تسليم النماذج الامتحانية للإدارة التعليمية، مع تكليفها بمسؤولية تصوير الامتحانات.



تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي

نظام الامتحانات: تعقد الامتحانات ورقيًا للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

إعداد النماذج: يتم إعداد ثلاث نماذج امتحانية لكل مادة لضمان التنوع والجودة.

توزيع المسؤوليات: الإدارة التعليمية مسؤولة عن تصوير وتوزيع الامتحانات.



تفاصيل امتحانات الصف الثاني الثانوي

نظام الامتحانات: تُعقد الامتحانات إلكترونيًا، مع اعتماد أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

الامتحانات الورقية: طلاب الدمج أو المدارس غير المتصلة بالإنترنت يتم امتحانهم ورقيًا بنفس مواعيد الامتحانات الإلكترونية.

حل المشكلات التقنية: في حالة حدوث عطل تقني، يتم إجراء الامتحان ورقيًا في نفس الموعد.



تسهيلات للطلاب

الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت أو تعرضوا لفقدانها يتم امتحانهم ورقيًا بنفس الامتحان الإلكتروني.

طلاب الدمج يتبعون مواصفات خاصة تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية.

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لينك نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية

