أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 3-12-2024

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم.. شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2024, وفقًا للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم

ترصد جريدة “الموجز” متوسط أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.74 جنيهًا للشراء و 49.83 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

حقق سعر اليورو اليوم نحو 52.22 جنيهًا للشراء و 52.38 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم نحو 63.07 جنيهًا للشراء و 63.25 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

استقر سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.83 جنيهًا للشراء و 6.85 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري اليوم نحو 56.18 جنيهًا للشراء و 56.59 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

تداول سعر الكرونة الدنماركية اليوم نحو 7.00 جنيهًا للشراء و 7.02 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 161.50 جنيهًا للشراء و 162.02 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.24 جنيهًا للشراء و 13.26 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

بلغ سعر الدينار الأردني اليوم نحو 69.93 جنيهًا للشراء و 70.16 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

سعر الدينار البحريني اليوم

استقر سعر الدينار البحريني اليوم نحو 131.68 جنيهًا للشراء و 132.05 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

تداول سعر الريال القطري اليوم نحو 13.61 جنيهًا للشراء و 13.65 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

سجل سعر الريال العماني اليوم نحو 128.95 جنيهًا للشراء و 129.32 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم نحو 13.54 جنيهًا للشراء و 13.57 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

حقق سعر الكرونة السويدية اليوم نحو 4.53 جنيهًا للشراء و 4.54 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

وصل سعر الكرونة النرويجية اليوم نحو 4.48 جنيهًا للشراء و 4.49 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

استقر سعر الدولار الكندي اليوم نحو 35.41 جنيهًا للشراء و 35.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم نحو 32.23 جنيهًا للشراء و 32.47 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

حقق سعر الين الياباني اليوم نحو 0.33 جنيهًا للشراء و 0.33 جنيهًا للبيع.

سعر البهات التايلندي اليوم

وصل سعر البهات التايلندي اليوم نحو 1.44 جنيهًا للشراء و 1.45 جنيهًا للبيع.

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