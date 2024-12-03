أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 3-12-2024
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم.. شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2024, وفقًا للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
أسعار العملات اليوم
ترصد جريدة “الموجز” متوسط أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.74 جنيهًا للشراء و 49.83 جنيهًا للبيع.
سعر اليورو اليوم
حقق سعر اليورو اليوم نحو 52.22 جنيهًا للشراء و 52.38 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم نحو 63.07 جنيهًا للشراء و 63.25 جنيهًا للبيع.
سعر اليوان الصيني اليوم
استقر سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.83 جنيهًا للشراء و 6.85 جنيهًا للبيع.
سعر الفرنك السويسري اليوم
وصل سعر الفرنك السويسري اليوم نحو 56.18 جنيهًا للشراء و 56.59 جنيهًا للبيع.
سعر الكرونة الدنماركية اليوم
تداول سعر الكرونة الدنماركية اليوم نحو 7.00 جنيهًا للشراء و 7.02 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 161.50 جنيهًا للشراء و 162.02 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
حقق سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.24 جنيهًا للشراء و 13.26 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الأردني اليوم
بلغ سعر الدينار الأردني اليوم نحو 69.93 جنيهًا للشراء و 70.16 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار البحريني اليوم
استقر سعر الدينار البحريني اليوم نحو 131.68 جنيهًا للشراء و 132.05 جنيهًا للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
تداول سعر الريال القطري اليوم نحو 13.61 جنيهًا للشراء و 13.65 جنيهًا للبيع.
سعر الريال العماني اليوم
سجل سعر الريال العماني اليوم نحو 128.95 جنيهًا للشراء و 129.32 جنيهًا للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم نحو 13.54 جنيهًا للشراء و 13.57 جنيهًا للبيع.
سعر الكرونة السويدية اليوم
حقق سعر الكرونة السويدية اليوم نحو 4.53 جنيهًا للشراء و 4.54 جنيهًا للبيع.
سعر الكرونة النرويجية اليوم
وصل سعر الكرونة النرويجية اليوم نحو 4.48 جنيهًا للشراء و 4.49 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار الكندي اليوم
استقر سعر الدولار الكندي اليوم نحو 35.41 جنيهًا للشراء و 35.63 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم نحو 32.23 جنيهًا للشراء و 32.47 جنيهًا للبيع.
سعر الين الياباني اليوم
حقق سعر الين الياباني اليوم نحو 0.33 جنيهًا للشراء و 0.33 جنيهًا للبيع.
سعر البهات التايلندي اليوم
وصل سعر البهات التايلندي اليوم نحو 1.44 جنيهًا للشراء و 1.45 جنيهًا للبيع.
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