شهد تقلبات جديدة.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم بالأسواق

هل فكرت اليوم في تحضير وجبة سمك شهية اليوم؟ دعنا نطلعك على أحدث أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، حيث شهدت أسعار الأسماك تباينا ملحوظا، وسوف نستعرض أحدث التطورات في أسعار الأسماك في السوق، والتي تؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأسرة المصرية.

ويقدم موقع الموجز، قائمة بأسعار الأسماك في السوق اليوم على النحو التالي

سعر البلطي بأنواعه اليوم في سوق العبور للجملة

يتراوح سعر كيلو السمك البلطي 1، من 73 - 75 جنيها، فيما سجل متوسط سعر كيلو البلطي 2 من 68-72 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو البلطي الاسواني من 30 - 70 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو فيليه البلطي من 50 إلى 250 جنيها.

سعر قشر بياض اليوم

وصل سعر كيلو قشر بياض إلى 150 - 270 جنيها، فيما سجل سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 100 إلى 550 جنيها.

سعر سمك المكرونة اليوم

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 - 105 جنيهات.

سعر السبيط اليوم

كما بلغ سعر كيلو السبيط - كاليماري - سابيا من 190- 290 جنيها.

سعر الكابوريا اليوم

سجل سعر كيلو الكابوريا ما بين 40 - 135 جنيها

سعر المرجان اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان 2 بين 100- 150 جنيها

سعر سمك دنيس اليوم

وصل سعر كيلو سمك دنيس من 90 - 260 جنيها

سعر الجمبري اليوم

بلغ سعر كيلو الجمبري 2 بين 330 - 430 جنيها، بينما جاء سعر كيلو الجمبري 3 بين 150 -300 جنيه.

سعر البوري اليوم

وجاء سعر كيلو البوري 1 ما بين 125 - 165 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو البوري 2 بين 90 - 110 جنيهات.

سعر الأسماك المجمدة اليوم بسوق العبور

سجل سعر كيلو الجمبري 2 المجمد بين 175 - 425 جنيها، بينما جاء سعر كيلو السردين المجمد من 50 - 80 جنيها، وبلغ متوسط سعر كيلو سمك الماكريل المجمد ما بين 100 - 140 جنيها

إقرأ أيضا

السمك إتجنن.. تغيرات ملحوظة في أسعار السمك اليوم..إرتفاع في كافة المأكولات البحرية

الفيليه بـ 250.. ‎أسعار السمك و الجمبري اليوم السبت 23 نوفمبر 2024