حرمة مشاهدة الأفلام الإبـ.ـاحـ.ـية وتأثيرها السلبي على النفس والمجتمع.. شروط التوبة

مشاهدة الأفلام الإباحية من المحرمات البديهية في الإسلام، وهي من الذنوب التي تفسد القلب وتضعف النفس، وتبعد الإنسان عن ذكر الله تعالى، هذا الفعل يؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية خطيرة، منها قساوة القلب، الزهد في الحلال، الجرأة على المعاصي، والتهاون في ارتكاب الفواحش، وتبين الموجز كيفية التوبة من مشاهدة الأفلام الاباحيه في السطور التالية:

تحريم النظر إلى الحرام في الإسلام

أمر الله - سبحانه وتعالى - بغض البصر عن المحرمات، حيث قال تعالى:

{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: 30].

هذا التوجيه الإلهي يعكس حكمة عظيمة تهدف إلى حماية المجتمع من الفساد وحفظ النفس من الوقوع في المحرمات.

شروط التوبة النصوح لمن شاهد الأفلام الإباحية

الإسلام يفتح أبواب التوبة أمام كل مذنب، ومن يشاهد تلك الأفلام عليه أن يسارع إلى الله بالتوبة النصوح، حيث قال الله تعالى:

{وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25].

لتحقيق التوبة النصوح، يجب الالتزام بشروطها وهي:

1. الإقلاع الفوري عن الذنب: التوقف عن مشاهدة الأفلام الإباحية فورًا والابتعاد عنها تمامًا.



2. الندم على الفعل: الشعور بحزن عميق وندم على ارتكاب هذا الذنب.



3. العزم على عدم العودة: اتخاذ قرار جازم بعدم العودة لهذا الفعل، تعظيمًا لله وخوفًا من عقابه.

فضل التوبة عند الله

فضل التائب عند الله تعالى

التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا يعكس رحمة الله الواسعة بعباده، قال الله تعالى:

{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} [آل عمران: 133].

الإسلام لا يطرد العاصي من رحمة الله، بل يرفعه إذا تاب إلى مرتبة المتقين، شرط أن يذكر الله ويستغفر لذنوبه ولا يصر على المعصية.

التوبة سبيل النجاة

على من وقع في هذا الذنب أن يتذكر أن الله غفور رحيم، ويجب أن يسارع بالتوبة والعمل الصالح ليعوض ما فاته من الخير، رحمة الله وسعت كل شيء، والتائب الذي يصدق في توبته يجد عند الله قبولًا ومغفرة.

تجنب هذه الآفات الأخلاقية يبدأ بغض البصر والتمسك بطاعة الله، فالتقوى هي السبيل لحياة طيبة ورضا الله.

إقرأ ايضا

كيفية قضاء الصلوات الفائتة وفقًا للسنن النبوية.. دليل شامل للمسلمين

كريمة الشريف من طريق الرذيلة لـ التوبة.. فاتن حمامة حاربتها وميمي شكيب قضت عليها بقضية الرقيق الأبيض (فيديو)

