دوري أبطال آسيا| الهلال يتقدم على الغرافة بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري، بتقدم الزعيم بهدف نظيف، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب الملكة آرينا، خلال منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ونجح ماركوس ليوناردو، في تسجيل هدف التقدم للهلال من كرة عرضية أرضية متقنة من ياسر الشهراني، في الدقيقة 18 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 للفريق السعودي.

هدف |

الهلال السعودي تقدم 1 - 0 على الغرافة عبر ليوناردو في الدقيقة 18#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/9bnSJxNFAS — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 3, 2024

تاريخ مواجهات الهلال السعودي والغرافة القطري

تقابل الهلال السعودي، مع نظيره الغرافة القطري، خلال 6 مباريات سابقة ببطولة دوري أبطال آسيا، نجح الهلال في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، بينما حقق الغرافة فوزًا واحدًا، وانتهت مواجهة بالتعادل، وسجل الزعيم 13 هدفًا في شباك الغرافة، بينما أحرز الفريق القطري 8 أهداف.

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا

مالكوم يقود تشكيل الهلال ضد الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - علي البليهي - متعب - ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو- ناصر الدوسري - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - عبدالله الحمدان - ليوناردو.

ترتيب الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تعادله الأخير مع السد القطري، ويسعى الزعيم لاستعادة صدارة المجموعة التي يحتلها حاليًا أهلي جدة برصيد كامل من النقاط، حيث أن الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر الثالث.

ويحتل الغرافة القطري، المركز الثامن برصيد 4 نقاط فقط، ويحتاج إلى الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

تنقل أحداث مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري، في إطار منافسات الجولة السادسة في دوري أبطال آسيا للعام 2024 - 2025، على القنوات التالية.

قناة SSC SPORTS 1 HD - المعلق الرياضي فارس عوض.

قناة الكأس 9 - المعلق الرياضي خالد الحدي.

قناة bein AFC - المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

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