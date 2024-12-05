عشاق الكرة الإنجليزية ، يتابعون بشغف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، وذلك قبل مواجهات اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 14من البطولة.

وتشهد الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس مواجهتين ساخنتين حيث يواجه فولهام نظيره برايتون كما يواجه بورنموث نظيره توتنهام ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات اليوم الخميس بختام الجولة الـ14ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- أستون فيلا 22 نقطة

8- توتنهام 20 نقطة

9- برينتفورد 20 نقطة

10- نيوكاسل 20 نقطة

11- مانشستر يونايتد 19 نقطة

12- فولهام 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

الدوري الإنجليزي

فولهام ضد برايتون

يواجه فريق فولهام نظيره برايتون، في المباراة التي تجمعهما في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين مركزهم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يحتل فريق فولهام المركز العاشر برصيد 19 نقطة بينما يحتل فريق برايتون المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

بورنموث ضد توتنهام

يواجه فريق توتنهام نظيره بورنموث في مساء اليوم الأربعاء في ختام منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق توتنهام عن الفوز لمطاردة أهل القمة بالدوري الإنجليزي حيث يحتل فريق توتنهام المركز السابع برصيد 20 نقطة بينما يحتل فريق بورنموث المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

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