جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-12-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو كرة القدم، في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-12-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويضم جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 5-12-2024،مواجهات قوية في جميع البطولات أبرزهم مباراة الشباب ضد الفتح في الدوري السعودي.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس على النحو التالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-برايتون ضد فولهام / التاسعة والنصف مساء.

-توتنهام هوتسبير ضد بورنموث / 10:15 مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

-ضمك ضد الفيحاء / 5:10 مساء.

-الأخدود ضد الوحدة / 5:15 مساء.

-الشباب ضد الفتح / السابعة مساء.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم

-أتلتيكو مدريد ضد كاسيرينو / الثامنة مساء.

-خيتافي ضد أوريويلا / 8:00 مساء.

-أوساسونا ضد سبتة / الثامنة مساء.

-إشبيلية ضد أولوت / العاشرة مساء.

-ألافيس ضد Deportiva Minera / العاشرة مساء.

-كونكينسي ضد ريال سوسيداد /10:00 مساء.

مواعيد مباريات كأس ايطاليا اليوم

-لاتسيو ضد نابولي / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم القنوات

الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتنقل أحداث مباريات الدوري السعودي اليوم عبر شاشة SSC المسؤولة عن مباريات دوري روشن هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات SSC الرياضية SD على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

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