مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-12-2024 بالدوري الإنجليزي وكأس إيطاليا وإسبانيا

تقام على مدار اليوم الخميس 5-12-2024 مباريات اليوم مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطارمنافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي وكأس إيطاليا فضلًا عن دوري روشن السعودي.

وتستأنف اليوم بقية مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي حيث يستضيف فريق فولهام الإنجليزي نظيره برايتون بينما يلعب توتنهام ضيفًا على منافسه بورنموث.

وستقام أيضًا عدد من لقاءات اليوم في دوري روشن السعودي لعل أبرزها مواجهة نادي الشباب بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا أمام خصمه نادي الفتح.



ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الخميس بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مباريات اليوم في دوري روشن السعودي

ضمك – الفيحاء (6:10 مساءً بتوقيت السعودية، 5:10 مساءً بتوقيت مصر)

دوري روشن السعودي

الوحدة – الأخدود (6:15 مساءً بتوقيت السعودية، 5:15 مساءً بتوقيت مصر)

الشباب – الفتح (8:00 مساءً بتوقيت السعودية، 7:00 مساءً بتوقيت مصر)

مباريات الي و م في الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام – برايتون (10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر)

بورنموث – توتنهام هوتسبير (11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 10:15 مساءً بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم العراق

الميناء – أربيل (2:30 ظهراً بتوقيت السعودية و1:30 ظهراً بتوقيت مصر)

نفط البصرة – الزوراء (2:30 ظهراً بتوقيت السعودية و1:30 ظهراً بتوقيت مصر)

الطلبة – الكرخ (5:15 مساءً بتوقيت السعودية، 4:15 مساءً بتوقيت مصر)

النجف – القصيم (7:30 مساءً بتوقيت السعودية، 6:30 مساءً بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا

لاتسيو – نابولي (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات اليوم في كأس اسبانيا

كاسرينيو – أتلتيكو مدريد (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)

أتلتيكو سبتة – أوساسونا (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)

أوريهوليا – خيتافي (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر)

كونكينسي – ريال سوسيداد (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر).

أولوت – إشبيلية (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)

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