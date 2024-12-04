مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2024 بالدوري الإنجليزي والإسباني والقنوات الناقلة
تقام على مدار اليوم الأربعاء 4-12-2024 مباريات اليوم مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار فعاليات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي وكأس إسبانيا.
وتستأنف اليوم الأربعاء بقية مباريات اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج" حيث سيلتقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب " المكابيس".
ويلتقي فريق أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا منافسه مانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج " هذا الموسم.
وتشمل مباريات اليوم أيضًا مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد الذي يقوده فنيًا كارلو أنشيلوتي أمام منافسه أتلتيك بلباو في بطولة الدوري الإسباني.
ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثامبتون – تشيلسي (10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر)
إيفرتون – ولفرهامبتون (10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر)
نيوكاسل يونايتد – ليفربول (10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر)
مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست (10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر)
أرسنال – مانشستر يونايتد (11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 10:15 مساءً بتوقيت مصر)
أستون فيلا – برينتفورد (11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 10:15 مساءً بتوقيت مصر)
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو – ريال مدريد (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)
مباريات اليوم في كأس إيطاليا
فيورنتينا – إمبولي (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)
مباريات اليوم بـ كأس اسبانيا
إيجيا – فالنسيا (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)
بونتيفيدرا – فياريال (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)
لوجرونيس – جيرونا (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)
مواعيد مباريات اليوم بـ دوري أبطال آسيا 2
الخالدية – التين عسير (5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت مصر)
القوة الجوية – التعاون (5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت مصر)
الوكرة – رافشان (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً بتوقيت مصر)
الكويت – الحسين إربد (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً بتوقيت مصر)
شباب الأهلي – نصاف كرشي (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً بتوقيت مصر)
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
ستنقل مباريات اليوم في بطولات الدوري الإسباني والإنجليزي فضلًا عن كأس إسبانيا عبر قنوات " بي إن سبورت" القطرية
في المقابل ستذاع قنوات " أبو ظبي" الرياضية مباريات كأس إيطاليا الناقل الحصري لهذه البطولة العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما ستذاع قنوات " ssc" مباريات دوري أبطال أسيا 2 بالإضافة لعدد من قنوات بي إن سبورت القطرية.
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