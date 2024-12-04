مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2024 بالدوري الإنجليزي والإسباني والقنوات الناقلة

تقام على مدار اليوم الأربعاء 4-12-2024 مباريات اليوم مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار فعاليات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي وكأس إسبانيا.

وتستأنف اليوم الأربعاء بقية مباريات اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج" حيث سيلتقي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب " المكابيس".

ويلتقي فريق أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا منافسه مانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج " هذا الموسم.

وتشمل مباريات اليوم أيضًا مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد الذي يقوده فنيًا كارلو أنشيلوتي أمام منافسه أتلتيك بلباو في بطولة الدوري الإسباني.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثامبتون – تشيلسي (10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر)

إيفرتون – ولفرهامبتون (10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر)

نيوكاسل يونايتد – ليفربول (10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر)

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست (10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر)

أرسنال – مانشستر يونايتد (11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 10:15 مساءً بتوقيت مصر)

أستون فيلا – برينتفورد (11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 10:15 مساءً بتوقيت مصر)

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو – ريال مدريد (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

فيورنتينا – إمبولي (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)

مباريات اليوم بـ كأس اسبانيا

إيجيا – فالنسيا (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)

بونتيفيدرا – فياريال (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)

لوجرونيس – جيرونا (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات اليوم بـ دوري أبطال آسيا 2

الخالدية – التين عسير (5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت مصر)

القوة الجوية – التعاون (5:00 مساءً بتوقيت السعودية، 4:00 مساءً بتوقيت مصر)

الوكرة – رافشان (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً بتوقيت مصر)

الكويت – الحسين إربد (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً بتوقيت مصر)

شباب الأهلي – نصاف كرشي (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً بتوقيت مصر)

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

ستنقل مباريات اليوم في بطولات الدوري الإسباني والإنجليزي فضلًا عن كأس إسبانيا عبر قنوات " بي إن سبورت" القطرية

في المقابل ستذاع قنوات " أبو ظبي" الرياضية مباريات كأس إيطاليا الناقل الحصري لهذه البطولة العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما ستذاع قنوات " ssc" مباريات دوري أبطال أسيا 2 بالإضافة لعدد من قنوات بي إن سبورت القطرية.

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