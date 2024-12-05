القنوات المفتوحة الناقلة لـ قرعة كأس العالم للأندية 2025

تنتظر جماهير الكرة العالمية بمختلف بقاع الأرض قرعة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية 2025.

ويستطيع محبو الكرة العالمية متابعة أحداث القرعة بالإضافة للفرق المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 ومعرفة مواعيد البطولة التي ستبدأ خلال عدة أسابيع من الآن.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

وستنطلق موعد قرعة كأس العالم للأندية اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كأس العالم للأندية 2025

ويشارك خلال هذه البطولة الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة على حساب الترجي الرياضي التونسي.

القنوات المفتوحة الناقلة لـ قرعة كأس العالم للأندية

يعرض " الموجز " القنوات الناقلة لـ قرعة كأس العالم للأندية على النحو التالي:

تردد أون تايم سبورت1



- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

وأعلنت أيضًا قنوات «الرياضية السعودية KSA1 - الإخبارية السعودية - أبوظبي الرياضية - بي إن سبورتس - أون تايم سبورتس» عن نقل القرعة بصورة رسمية.

5 فرق عربية مشاركة قرعة كأس العالم للأندية



- الأهلي المصري.

- الترجي التونسي.

- الوداد المغربي.

- الهلال السعودي.

- العين الإماراتي.

الفرق الأوربية والأسيوية المشاركة في كأس العالم للأندية



- تشيلسي.

- ريال مدريد.

- مانشستر سيتي.

- أوراوا ريد دياموندز الياباني.

- مونتيري المكسيكي.

- سياتل ساوندرز الأمريكي.

- كلوب ليون المكسيكي.

- بالميراس البرازيلي.

- فلامنجو البرازيلي.

- فلومينينسي البرازيلي.

- بوتافوجو البرازيلي.

- بايرن ميونيخ.

- باريس سان جيرمان.

- إنتر.

- يوفنتوس.

- بورتو.

- بنفيكا.

- بوروسيا دورتموند.

- أتليتكو مدريد.

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي.

- سالزبورج النمساوي.

- صنداونز الجنوب إفريقي.

- ريفر بليت الأرجنتيني.

- إنتر ميامي «المُضيف».

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