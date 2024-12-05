متوفر.. بث مباشر مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي لحظة بلحظة

يقدم الموجز، خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة الشباب والفتح، في إطار مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بنسختها الحالية، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة الشباب والفتح

يمكنك متابعة بث مباشر مباراة الشباب والفتح، عبر موقع “الموجز"، حيث يسعي كلا الفريقين الشباب والفتح لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين موقعه في جدول الترتيب حيث يحتل الشباب المركز الخامس برصيد 22 نقطة بينما يحتل الفتح المركز الـ 18 والأخير برصيد 5 نقاط.

بث مباشر مباراة الشباب والفتح

مشاهدة مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي لحظة بلحظة

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يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”، متابعة بث مباشر لمباراة الشباب والفتح، ضمن مباريات الدوري السعودي، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر مباراة الشباب والفتح

يقدم موقع “الموجز”، بث مباشر لمباراة الشباب والفتح، التي تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، في دوري روشن السعودي، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة .

بث مباشر مباراة الشباب والفتح

يمكنك مشاهدة بث مباشر لمباراة الشباب والفتح، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشة SSC السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي هذا الموسم 2024-2025..

الشباب السعودي

تشكيل الشباب ضد الفتح

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: ويسلي هوديت، رينان، الغليميش وكذلك أيضًا الشويرخ.

خط الوسط: مصعب الجوير، جوانكا وكذلك أيضًا بونافنتورا.

خط الهجوم: حمد الله، بودينسي وكذلك أيضًا النجم محمد الثاني.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الشباب والفتح

نرصد جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الشباب والفتح ويأتي كالتالي..

1- الاتحاد - 33 نقطة

2- الهلال - 31 نقطة

3- النصر - 25 نقطة

4- القادسية - 25 نقطة

5- الشباب - 22 نقطة

6- الأهلي - 20 نقطة

7- الخليج - 19 نقطة

8- التعاون - 18 نقطة

9- الرياض - 18 نقطة

10- ضمك - 17 نقطة

11- الرائد - 14 نقطة

12- العروبة - 13 نقطة

13- الاتفاق - 12 نقطة

14- الوحدة - 12 نقاط

15- الخلود - 10 نقاط

16- الأخدود - 9 نقاط

17- الفيحاء - 7 نقاط

18- الفتح - 5 نقاط

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