مش لاقيه شغل.. سميرة عبد العزيز تشكو من قلة العمل.. ما القصة؟

شاركت الفنانة سميرة عبد العزيز في حفل تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي كنوع من الدعم.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة سميرة عبد العزيز تشكو من قلة عروض الأعمال المسرحية.

وقالت سميرة " محدش هنا يجبني أشتغل ..المخرجين دول أيه ..أحنا لسه برده بنعرف نشتغل".



مسلسل قلع الحجر



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبد العزيز هو مشاركتها في مسلسل قلع الحجر بطولة الفنان محمد رياض.

قصة مسلسل قلع الحجر

ويستعرض لكم الموجز تفاصيل مسلسل قلع الحجر، في إطار درامي، تدور أحداث المسلسل في الصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة (فرماوي)، والشاب المتمرد (عبدالحي) الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة.

أبطال مسلسل قلع الحجر

يشارك في مسلسل قلع الحجر مجموعة من ألمع نجوم الوسط الفني أبرزهم محمد رياض، سميرة عبد العزيز، منى عبد الغني، مدحت تيخا، سوسن بدر، ندى ماهر، مروة عبد المنعم، لقاء سويدان، رضوى إيهاب، عبد العزيز مخيون، سالي عبد العزيز، حمدي عباس تأليف أحمد وفدي وإخراج حسني صالح.

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز

بدأت سميرة عبد العزيز في إذاعة الإسكندرية، مثلت في عروض الفرق الجامعية ونالت كأس التفوق في التمثيل من الرئيس جمال عبد الناصر، وعملت بفرقة الإسكندرية المسرحية إلى جانب المسرح الجامعي. التحقت بالمسرح القومي واشتركت في العديد من المسرحيات أهمها: وطني عكا- قولوا لعين الشمس- صلاح الدين الأيوبي- بعد أن يموت الملك- حبيبتي شامينا- الزفاف- إيزيس- أنطونيو وكليوباترا- رجل في القلعة- 28 سبتمبر. وفي دار الأوبرا المصرية: أيقاع الأجيال- باحلم يا مصر، وفي المسرح التجريبي: ترنيمة- مخدة الكحل، التي نالت الجائزة الكبرى في المهرجان التجريبي ومهرجانات قرطاج وسراييفو ومارسيليا.

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