تطورات إصابة محمد عبدالمنعم وموقفه من مباريات نيس القادمة

أصاب محمد عبد المنعم، لاعب فريق نيس الفرنسي، الجماهير المصرية بحالة من الرعب عقب انتشار أنباء نقله إلى المستشفى بشكل مفاجئ، وتسائل الجميع عن حقيقة إصابة اللاعب وتأثيرها علي وجوده في فريقه خلال الفترة القادمة.

ونشر محمد عبد المنعم عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "واتس آب" صورة من داخل المستشفى، دون الحديث عن طبيعة إصابته، ما أثار حالة من الجدل والرعب لدى محبيه.

مدرب نيس يكشف حقيقة إصابة محمد عبدالمنعم

كشف فرانك هايس، مدرب فريق نيس الفرنسي، حقيقة إصابة محمد عبدالمنعم وأكد استقرار الحالة الصحية للاعب بعد تعرّضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى بسبب نزلة برد شديدة.

وأضاف مدرب نيس أن موقف محمد عبد المنعم من المشاركة في المباريات القادمة للفريق لم يتحدد بعد مؤكدا غيابه عن تدريبات الفريق اليوم وموقفه من مباراة الفريق المقبلة أمام لوهافر تبقى محل شك.

محمد عبدالمنعم

موقف نيس في الدوري الفرنسي

يرصد الموجز موقف نيس في الدوري الفرنسي حيث يحتل فريق نيس المحترف بصفوفه النجم المصري محمد عبدالمنعم المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة بعد خوض 13 مباراة، ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة

ترتيب الدوري الفرنسي

تشهد بطولة الدوري الفرنسي خلال السنوات الأخيرة سيطرة كاملة من فريق باريس سان جيرمان علي

باريس سان جيرمان - 33 نقطة مارسيليا - 26 نقطة موناكو - 26 نقطة ليل - 23 نقطة ليون - 22 نقطة نيس - 20 نقطة لانس - 20 نقطة أوكسير - 19 نقطة ريمس - 18 نقطة تولوز - 18 نقطة بريست - 16 نقطة رين - 14 نقطة ستراسبورغ - 13 نقطة أنجيه - 13 نقطة سانت إيتيان - 13 نقطة لو هافر - 12 نقطة نانت - 11 نقطة مونبلييه - 8 نقاط

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