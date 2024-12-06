التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان أمام أوكسير في الدوري الفرنسي

يستعد فريق باريس سان جيرمان، لمواجهة أوكسير، على ملعب لابي ديشامب، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، نظيره أوكسير، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان وأوكسير

ويحتل باريس سان جيرمان، صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 33 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي فريق أوكسير، في المركز الثامن، برصيد 19 نقطة من 13 مباريات خاضها الفريق في البطولة حتى الآن.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام أوكسير في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام تينوريو - يورام زاجي.

خط الوسط: جواو نيفيز - فيتور فيريرا - زهير إيمري.

خط الهجوم: براديلي باركولا - ماركو أسينسيو - عثمان ديمبيلي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأوكسير في الدوري الفرنسي

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جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل انطلاق الجولة الـ 14

وجاء ترتيب الدوري الفرنسي كالتالي:

باريس سان جيرمان - (المباريات: 13 - الأهداف: 37 - النقاط: 33) مارسيليا - (المباريات: 13 - الأهداف: 29 - النقاط: 26) موناكو - (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 26) ليل - (المباريات: 13 - الأهداف: 21 - النقاط: 23) ليون - (المباريات: 13 - الأهداف: 23 - النقاط: 22) نيس - (المباريات: 13 - الأهداف: 24 - النقاط: 20) لانس - (المباريات: 13 - الأهداف: 15 - النقاط: 20) أوكسير - (المباريات: 13 - الأهداف: 21 - النقاط: 19) ريمس - (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 18) تولوز - (المباريات: 13 - الأهداف: 15 - النقاط: 18) بريست - (المباريات: 13 - الأهداف: 19 - النقاط: 16) رين - (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 14) ستراسبورغ - (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 13) أنجيه - (المباريات: 13 - الأهداف: 14 - النقاط: 13) سانت إيتيان - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) لو هافر - (المباريات: 13 - الأهداف: 10 - النقاط: 12) نانت - (المباريات: 13 - الأهداف: 15 - النقاط: 11) مونبلييه - (المباريات: 13 - الأهداف: 13 - النقاط: 8)

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