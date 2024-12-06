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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز فولهام وبورنموث بختام الجولة الـ 14

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

اختتمت الجولة الـ 14 ببطولة  الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، مساء الخميس 5 ديسمبر الجاري بمواجهتي فريق فولهام ضد نظيره برايتون وبورنموث ضد نظيره توتنهام.

يبتعد فريق ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل فريق تشيلسي مركز الوصيف برصيد 28 نقطة، بينما يعاني مانشستر سيتي من تراجع علي مستوي النتائج هذا الموسم حيث يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

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فولهام يتجاوز عقبة برايتون

حقق فريق فولهام الفوز علي نظيره برايتون بنتيجة 3-1 وبهذه النتيجة يحتل فريق فولهام المركز السادس برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق برايتون المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

الدوري الإنجليزي 

بورنموث يقهر توتنهام في ختام الجولة الـ 14

حقق فريق بورنموث الفوز ضد نظيره توتنهام بهدف نظيف في ختام منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، وبهذه النتيجة يحتل فريق توتنهام المركز العاشر برصيد 20 نقطة بينما يحتل فريق بورنموث المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

يرصد لكم الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب ختام منافسات الجولة الـ 14 من البطولة وقبل انطلاق الجولة الـ 15 التي تنطلق غدا السبت 7 ديسمبر بمواجهة ليفربول ضد ايفرتون ويأتي كالأتي: 

1- نادي  ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي  28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة 

7- نوتينجهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة 

10- توتنهام  20 نقطة

11- برينتفورد  20 نقطة

12- نيوكاسل 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام  15 نقطة

 15- إيفرتون  14 نقاط 

 16- ليستر سيتي - 13 نقطة 

17- كريستال بالاس - 12 نقطة 

 18- إيبسويتش تاون 9 نقاط 

19- وولفرهامبتون  9 نقاط 

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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