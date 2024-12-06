خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وملء الإستمارة وكراسة الشروط

شقق الإسكان الاجتماعي.. بدأ منذ ايام الحجز في وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 5” وذلك للمواطنين بكافة فئاتهم، ويبحث الكثير عن طرق التقديم والحجز لكل المواطنين، وملء كراسة الشروط لذا نرصد لكم من الموجز في التقرير التالي طريقة ملء استمارة حجز وحدات الطرح الجديد وتفاصيل مهمة أخرى.

شقق الإسكان الإجتماعي

الطرح الجديد لوحدات سكن لكل المصريين

وفي البداية، قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الاجتماعي، أن صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري خصص أسبوعًا كاملًا لذوي الهمم فقط، الذي بدأ منذ فترة من الزمن وذلك مع إمكانية استمراريتهم في التقديم خلال الفترة من الثلاثاء والمخصصة لكل المواطنين وذلك حتى يوم 24 ديسمبر، وأشار أيضاً إلى أن الصندوق خصص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة لذوي الهمم.

وشددت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، وهذه مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا و1175 وحدة سكنية 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري و أيضاً 1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري وذلك على مستوى المدن الجديدة جميعها، أما على مستوى المحافظات فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة 75 مترًا و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم 90 مترًا.

وتابعت مي عبد الحميد، أن الطرح الجديد سوف يكون بنظام التمويل العقاري وعلى أن يكون مقدم جدية الحجز ٢٠ ألف جنيه للوحدات المطروحة بالمحافظات و٣٠ ألف جنيه للوحدات بالمدن الجديدة، وأوضحت تمكن المواطنين من شراء كراسة الشروط بـ ۳۰۰ جنيه وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ ٣٥٥ جنيهًا وذلك بالإضافة لمقدم جدية الحجز، عن طريق مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأوضحت أيضاً أن كراسات الشروط تتواجد بالفعل وبكميات كبيرة في كافة مكاتب البريد المميكن التي تم الإعلان عنها مسبقًا، والتي من الممكن التعرف على العناوين التفصيلية لها بواسطة الرابط، وأشارت إلى أنه يلزم على المواطنين الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري من أجل تسجيل بيانات الحجز ورفع الإستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، واستكملت أنه بإمكان المواطنين الراغبين في تقديم شكاوى تخص عملية شراء كراسة الشروط التواصل مع إدارة الشكاوى والمقترحات بالصندوق من خلال هذا الرابط.

كيفية ملئ استمارة الحجز في كراسة الشروط

وحرصًا منا على إعانة الراغبين في التقديم في ملء استمارة الحجز المرفقة في كراسة الشروط بشكل صحيح، فإنه يقدم لكم هذه الخطوات لتحرير الإستمارة بدون أي أخطاء مع الحرص على الكتابة بقلم واضح وممنوع الشطب أو استعمال القلم الكوريكتور.

كتابة بيانات صاحب الطلب

1- اكتب الإسم رباعي كما هو في البطاقة الشخصية.

2- واكتب الرقم القومي الـ 14 رقماً كما مكتوب في البطاقة.

3- وأيضاً اكتب الحالة الإجتماعية ( متزوج ؛ أعزب ؛ أرمل ؛ مطلق ).

4- وقم بكتابة العنوان المذكور في البطاقة (حتي وإن لم يكن محل السكن الحالي).

5- واكتب عنوان السكن الحالي (حتي لو متباين عن عنوان البطاقة) وذلك لسهولة وصول المستعلم (مستعلم الصندوق والبنك).

6- وبعدها اكتب رقم التليفون (يفضل أن يكون بإسم صاحب الطلب كي يسهل من استخراج شريحة أخري في حالة فقدان التليفون).

7- بالإضافة إلى كتابة عدد الأبناء (تكتب الأبناء القصر فقط الأقل من 21 سنة).

8- ثم اكتب الوظيفة سواء أعمال حرة أو قطاع عام أو حكومي أو قطاع خاص (واكتب نوع الوظيفة والمسمي الوظيفي).

9- وأخيراً اكتب عنوان الوظيفة أو عنوان الشركة أو محل العمل، أما في حالة الأعمال الحرة فيكتب عنوان المحاسب القانوني الذي حرر شهادة الدخل.

كتابة بيانات الزوج أو الزوجة

10- وبعد ذلك اكتب اسم الزوجة رباعي كما هو في البطاقة، وإذا كان صاحب الطلب أعزب يتم ترك المكان فارغ.

11- والآن اكتب الرقم القومي للزوجة أو الزوج.

12- وفي هذه الخطوة اكتب الوظيفة للزوجة أو الزوج، وفي حالة كون الزوجة ربة منزل يتم تحرير إقرار بعدم عمل الزوجة في ورقة خارجية.

13- واكتب عنوان العمل للزوجة أو الزوج.

بيانات دخل الأسرة

14- وقم باختيار فئة محدودي أو منخفض الدخل بوضع علامة صح داخل المربع.

15- ثم اختار فئة متوسط الدخل بوضع علامة في المربع.

16- واكتب إسم جهة العمل لصاحب الطلب.

17- واكتب بعد ذلك صافي الدخل الشهري (بالأرقام) لصاحب الطلب.

18- ثم اكتب صافي الدخل السنوي (بالأرقام) لصاحب الطلب.

19- واكتب بعدها اسم جهة العمل للزوجة أو الزوج، وفي حالة إنها لا تعمل يترك المكان فارغ.

20- واكتب صافي الدخل الشهري (بالأرقام) للزوجة أو الزوج.

21- واكتب الآن صافي الدخل السنوي (بالأرقام) للزوجة أو الزوجة.

بيانات الوحدة المراد حجزها

ضع علامة داخل المربع المراد حجز الوحدة بها.

22- محافظات – جاهزة من أجل التسليم منخفض الدخل (مبلغ مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه).

23- ومحافظات جاهزة للتسليم متوسط الدخل (مبلغ مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه).

24- وأيضاً مدن جديدة جاهزة لتسليم منخفض الدخل (مبلغ مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه).

25- وبعدها مدن جديدة تحت الإنشاء استلام 36 شهراً منخفض الدخل (مبلغ مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه).

26- والآن اكتب إسم المحافظة المراد حجز وحدة بها.

27- واكتب إسم المدينة المراد حجز الوحدة بها.

28- وفي هذه الخطوة اكتب ثمن الوحدة المراد حجزها.

29- واكتب بعد ذلك اسم صاحب الطلب وتوقيع (المتقدم).

30- وأكتب اسم الشريك إذا كانت تريد الزوجة شريكة في الشقة وتوقيع الشريك أو الزوجة (في حالة الرغبة في ذلك).

31- وتاريخ كتابة الإستمارة.

أما بالنسبة للإقرار والذي يكون مع استمارة الحجز (داخل كراسة الشروط ).

32- وأكتب تاريخ الطلب.

33- ثم أكتب إسم صاحب الطلب رباعي.

34- وأخيراً أكتب إسم الشريك.

الطرح الجديد

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