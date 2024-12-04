أماكن وحدات سكن لكل المصريين 5.. كل ما تريد معرفته عن المشروع

وحدات سكن لكل المصريين 5، يتزايد البحث على أماكن تلك الوحدات التي يسعى الكثير من المواطنين للحصول عليها؛ وذلك بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الطرح الجديد في 17 مدينة.

يتم حجز وحدات سكن لكل المصريين، بمقدم يبلغ 30 ألف جنيه للوحدات بالمدن الجديدة، و20 ألف جنيه للمحافظات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5، يستطيع المواطنون الحصول على وحدة سكنية.

أماكن وحدات سكن لكل المصريين 5

الموجز يستعرض أماكن وحدات سكن لكل المصريين 5، التي طرحتها الوزارة في 17 مدينة على مستوى الجمهورية، إذ إنها وفرت وحدات تتراوح مساحتها بين 75 و90 مترًا.

وتضم أماكن وحدات سكن لكل المصريين 5، كل المحافظات الآتية

في محافظة الجيزة: جزر القطوري والعياط تصل المساحات إلى 90 مترًا

في محافظة ﺃﺳﻮﺍﻥ: ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﻡ ﺃﻣﺒﻮ- ﻭﺇﺩﻓﻮ، بمساحات تصل إلى 90 مترًا.

في ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ: في مدينة ﻫﻮﺍﺭﺓ، تصل مساحتها إلى 90 مترًا، بمدينتي ﺩﻣﺸﻘﻴﻦ ﻭﺷﺪﻣﻮﻩ.

في ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ: ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 75 ﻣﺘﺮﺍ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﺰﺍﺭ ﺑﻤﻮﻗﻌﻲ ﺃﺑﻮﺟﺮﺝ، ﻭﺃﺑﻄﻮﺟﺔ.

وفي محافظة قنا تقع الوحدات في موقعي بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻮﺹ بمساحات تصل إلى 90 مترًا.

عدد وحدات سكن لكل المصريين 5 في المحافظات

وجاء عدد الوحدات في المحافظات الأخرى على النحو التالي:

3045 وحدة سكنية في المنوفية.

250 وحدة سكنية في الإسماعيلية.

400 وحدة سكنية في مطروح.

335 وحدة سكنية في الشرقية.

250 وحدة سكنية في جنوب سيناء.

825 وحدة سكنية في بني سويف.

595 وحدة سكنية في شمال سيناء.

777 وحدة سكنية في المنيا.

851 وحدة سكنية في سوهاج

2610 وحدات سكنية في الأقصر.

3130 وحدة سكنية في أسيوط.

665 وحدة سكنية في أسوان.

120 وحدة سكنية في العاشر من رمضان.

1000 وحدة سكنية في برج العرب الجديدة.

2400 وحدة سكنية في السادات.

1550 وحدة سكنية في أخميم الجديدة.

3200 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة.

1000 وحدة سكنية في قنا الجديدة.

1200 وحدة سكنية في غرب قنا.

420 وحدة سكنية في سوهاج الجديدة.

760 وحدة سكنية في طيبة الجديدة.

540 وحدة سكنية في أسوان الجديدة.

800 وحدة سكنية في المنيا الجديدة.

سكن لكل المصريين 5

أماكن وحدات سكن لكل المصريين في المدن الجديدة

13.000 وحدة سكنية في حدائق العاصمة.

960 وحدة سكنية في 15 مايو.

10 آلاف وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة.

5639 وحدة سكنية في العاشر من رمضان.

1000 وحدة سكنية في برج العرب الجديدة.

10204 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر.

300 وحدة سكنية في السادات.

504 وحدات سكنية في أسوان الجديدة.

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