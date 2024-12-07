مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم حول العالم، يترقبون مباريات الدوري الإنجليزي، للحصول علي وجبة كروية غنية بالمتعة والإثارة وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 15 من البطولة التي تشهد صراعا شرسا بين كافة الفرق المتنافسة بالبطولة.

تنطلق هذه الجولة بمواجهة ساخنة تجمع فريق ليفربول بنظيره ايفرتون، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت 7 ديسمبر الجاري، وتقام مباريات الجولة خلال أيام السبت والأحد والاثنين القادمين.

جدول مباريات اليوم السبت ببطولة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يرصد الموجز فيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإنجليزي وتأتي كالأتي..

إيفرتون - ليفربول - 2:30 مساء - beIN Sports HD 1

أستون فيلا - ساوثهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

كريستال بالاس - مانشستر سيتي - 5 مساء - beIN Sports HD 1

برينتفورد - نيوكاسل يونايتد - 5 مساء - beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد - نوتينجهام فورست - 7:30 مساء - beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 بالدوري الإنجليزي

تستكمل مباريات الجولة الـ 15 للدوري الإنجليزي بعدة مواجهات غدا الأحد 8 ديسمبر الجاري وتختتم بمواجهة وست هام ضد وولفرهامبتون مساء بعد غد الاثنين 9 ديسمبر الجاري وتأتي كالتالي..

مباريات الأحد 8 ديسمبر

فولهام - آرسنال - 4 مساء

ليستر سيتي - برايتون - 4 مساء

إبسويتش تاون - بورنموث - 4 مساء

توتنهام هوتسبير - تشيلسي - 6:30 مساء

مباريات الاثنين 9 ديسمبر

وست هام - وولفرهامبتون -10 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات الجولة الـ15ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- أرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة

7- نوتينجهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة

10- توتنهام 20 نقطة

11- برينتفورد 20 نقطة

12- نيوكاسل 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقاط

16- ليستر سيتي - 13 نقطة

17- كريستال بالاس - 12 نقطة

18- إيبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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