الدوري السعودي| التعاون يتفوق على أهلي جدة بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أهلي جدة والتعاون، بتقدم الآخير، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة المقامة حاليًا على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف الشوط الأول من مباراة أهلي جدة والتعاون

سجل جواو بيدرو، الهدف الأول لفريق لتعاون، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول للمباراة، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وخلال دقيقة فقط، نجح موسى بارو، في تسجل الهدف الثاني لصالح التعاون، في الدقيقة 23 من تسديدة صاروخية سكنت شباك أهل جدة ببراعة.

بعد دقيقة فقط 🔥

بارو يُضيف ثاني الأهداف للتعاون بتسديدة قوية ⚽



التعاون 2 × 0 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/BpjLpGrJZh — SSC (@ssc_sports) December 7, 2024

وتمكن روجر إبانيز، من تقليص الفارق لأهلي جدة، من تسجيل الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 45+11، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

ويسعى فريق الأهلي، بقيادة رياض محرز، لاستغلال الفرص المتاحة من أجل الضغط على دفاعات التعاون، لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز فرصه في اكتساب ثلاث نقاط اخرى تقربه من المراكز الأمنة في الترتيب.

ونجح الأهلي، في تحقيق الانتصار، خلال 3 مباريات مباريات متتالية في الدوري السعودي، مكنته من الوصول للنقطة الـ20، لكنه لا يزال بعيدًا عن مراكز الصدارة حيث يحتل المركز السابع.

وعلى الجانب الآخر، لا يبتعد نادي التعاون مستضيف اللقاء عن مضيفه، حيث يأتي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الأّهلي قبل هذه الجولة.

تشكيل أهلي جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - سعد بالعبيد.

خط الوسط: زياد الجهني - أليكساندر - روبرتو فيرمينو.

خط الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - آيفان توني.

القنوات الناقلة لـ مباراة أهلي جدة والتعاون في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية، الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والتعاون، عبر قناة SSC SPORT HD1.

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