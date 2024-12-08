بيلعب في مناخيره وبياكل فول.. أغرب قضايا الخلع في عام ٢٠٢٤

قضايا الخلع دائمًا ما تلفت الأنظار، لكن بعض الحكايات تكون غريبة لدرجة تجعلها حديث السوشيال ميديا والمحاكم في عام 2024، ظهرت قضايا خلّع استثنائية أثارت الجدل والدهشة بسبب تفاصيلها غير المألوفة.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع الموجز أبرز قضايا الخلع التي هزت عرش محاكم الأسرة في عام 2024:



خلع بسبب "صورة في المصيف"

في واحدة من القضايا المثيرة، أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بعد اكتشافها صورًا له في المصيف مع أصدقائه يرتدي "شورت" منقوش عليه صورة كرتونية وصفتها بـ"المحرجة". الزوجة قالت في الدعوى: "ما ينفعش جوزي يبقى مظهره كده، الناس كلها بتضحك عليا!" بينما الزوج دافع عن نفسه: "ده شورت عادي، كل الناس بتلبسه".

قضايا الخلع

قضية "مش عايز يفتح التكييف"

في فصل الصيف شديد الحرارة، رفعت زوجة قضية خلع بسبب رفض زوجها تشغيل التكييف بحجة "توفير الكهرباء" الزوجة أكدت أن هذا الأمر جعل حياتها لا تطاق، وقالت في المحكمة: "مش قادرة أعيش في فرن كل يوم، وهو قاعد يقوللي افتحي الشباك!"

خلع بسبب "الهوس بالكورة"

قضية أخرى شهيرة، حيث طلبت زوجة خلع زوجها بسبب هوسه بمباريات كرة القدم الزوجة قالت إنه يصر على مشاهدة جميع المباريات لدرجة أنه أهملها تمامًا، وأضافت: "حتى في عيد جوازنا قعد يتفرج على ماتش، وأنا قاعدة لوحدي" الزوج رد قائلاً: "دي بطولات عالمية ما تتفوتش!"

"الموبايل مقلوب دائمًا"

واحدة من أغرب القضايا كانت بسبب عادة الزوج في وضع هاتفه المحمول دائمًا مقلوب على الطاولة الزوجة بدأت تشك في أنه يخفي شيئًا ما، رغم أنه أكد أن هذه مجرد عادة لكنها أصرت على الخلع وقالت: "لو مفيش حاجة يخبيها، ليه الموبايل دايمًا مقلوب؟"

خلع بسبب "رفض السفر للأهل"

زوجة رفعت دعوى خلع لأن زوجها رفض السفر معها لقضاء العيد مع أهلها في القرية الزوجة قالت إنه دايمًا بيتحجج بالشغل، لكنها اكتشفت إنه بيقضي الوقت مع أصحابه في الكافيه. الزوج برر موقفه قائلاً: "مش بحب السفر الطويل، بس بحبها!"

"الاكل البايت" يقود للخلع

في قضية غريبة أخرى، طلبت زوجة الخلع لأن زوجها كان يصر على أكل الطعام البايت لتوفير المال الزوجة قالت إنها ما كانتش تقدر تتحمل العيشة دي، خصوصًا إنه كان بيمنعها من طهي وجبات جديدة إلا لما يخلص الأكل القديم.

اغرب قضايا الخلع



"اللعب في المناخير قدام الضيوف"

زوجة رفعت قضية خلع لأنها مش قادرة تتحمل زوجها اللي عنده عادة "اللعب في مناخيره" قدام الناس! الزوجة قالت في الدعوى: "كنت متحملة في البيت، لكن لما عمل كده قدام أهلي في العزومة الكبيرة، حسيت إن مفيش أمل!" الزوج دافع عن نفسه وقال: "عادة مش مقصودة، وكلنا بني آدمين!"

"مش عايز يقفل الباب بسبب الريح"

في دعوى خلع تانية، الزوجة اشتكت من إن زوجها عنده قناعة غريبة إن "الباب لازم يفضل مفتوح علشان الريح تعدي وتبرد البيت" الزوجة قالت: "مشكلتي مش في الباب، مشكلتي في البعوض والحشرات اللي بتدخل علينا!" الزوج كان رده: "دي فلسفة قديمة موروثة من أجدادنا!"

"اللبانة اللي ما بتنزلش"

زوجة لجأت للمحكمة بسبب عادة زوجها إنه دايمًا يمضغ لبانة بصوت عالي، حتى في الاجتماعات العائلية والرسمية الزوجة قالت إنها حاولت معاه كتير يقلع عن العادة دي لكنه كان بيقول: "اللبانة دي بتريحني!"

"الصراخ بسبب ماتشات البلايستيشن"

في قضية خلّع طريفة، الزوجة طلبت الانفصال لأن زوجها كان بيصرخ بصوت عالي جدًا أثناء لعب البلايستيشن مع أصحابه الزوجة قالت: "الجيران فاكرين إن في خناقات كل يوم، لكن الحقيقة إنه بيقول 'جول'!" الزوج رد: "اللعبة دي حياة وموت!"

"مش بيغسل إيده بعد الأكل"

قضية تانية غريبة جدًا، الزوجة رفعت دعوى خلع لأنها اكتشفت إن زوجها مش بيغسل إيده بعد الأكل، وخصوصًا لما يكون فيه أكل دهني زي الفسيخ والرنجة. الزوجة قالت: "بيمسك التليفون وريموت التليفزيون، وأنا مش قادرة أعيش كده!" الزوج دافع عن نفسه: "دي حاجات بسيطة، مفيش داعي للتضخيم!"

"الخناقة مع القطط"

زوجة طلبت الخلع لأن زوجها كان عنده عداء غريب مع قطط الشارع. كانت كل ما القطط تقرب من البيت، يبدأ يطاردهم بالشباشب والأطباق. الزوجة قالت: "القطط بتحبنا، وهو عامل كأنه في حرب معاهم!"

"مش بياكل إلا فول"

قضية كوميدية حصلت لما زوجة اشتكت إن زوجها بيرفض أكل أي حاجة غير الفول على الفطار والغدا والعشا. الزوجة قالت: "اتجوزت علشان أطبخ وأشوف شغلي، لقيته بيطلب سندويتش فول طول الوقت!" الزوج رد في المحكمة: "الفول ده أكلة الملوك!"

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