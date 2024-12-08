مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2024 بالدوري الإسباني والإنجليزي وأبطال أفريقيا

تقام على مدار اليوم الأحد 8-12-2024 مباريات اليوم مثيرة في مختلف الملاعب العالمية ضمن فعاليات منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ودوري أبطال أفريقيا فضلًا عن بطولة الكونفيدرالية.

وتستأنف بقية مباريات اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي حيث يحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي توتنهام هوتسبير.

ويلتقي فريق فولهام بمستضيفه نادي أرسنال الذي يقوده فنيًا الإسباني ميكيل أرتيتا.

ويلتقي فريق أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني في مواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه نادي إشبيليه.

ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي إنيميا النيجيري في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الأحد بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

دجوليبا X بيراميدز – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 7

الهلال X مازيمبي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة



ستيلينبوش X نهضة بركان – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

لواندا سول X الملعب المالي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

أورابا يونايتد X أسيك ميموزا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 7

جراف دي داكار X إتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8

القسنطيني X سيمبا – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

اونزي برافوش X النادي الصفاقسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

إنيمبا X الزمالك – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بلاك بولز X المصري البورسعيدي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



فولهام X آرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إبسويتش تاون X بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ليستر سيتي X برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام هوتسبير X تشيلسي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليجانيس X ريال سوسيداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو X فياريال – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X كالياري – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

هيلاس فيرونا X إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

فينيزيا X كومو – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

نابولي X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فولفسبورج X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم X فرايبورج – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس X مونبلييه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ستراسبورج X ستاد ريمس – الساعة 6 مساء

نانت X رين – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

سانت إيتيان X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

ايوبسبور X سامسون سبور – الساعة 12:30

سيفاس سبور X جالاتا سراي – الساعة 3 عصرا

قيصري سبور X ألانيا سبور – الساعة 3 عصرا

إسطنبول باشاك شهير X هاتاي سبور – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري القطرى والقنوات الناقلة



الوكرة X الشمال – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 1

الشحانية X الغرافة – الساعة 4:30 عصرا على قناة الكأس القطرية 2

العربي X أم صلال – الساعة 6:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين والقنوات الناقلة



بلدية المحلة X راية - الساعة 2:30 ظهرا

منتخب السويس X أسوان - الساعة 2:30 ظهرا على قناة on time sport

بترول أسيوط X وادي دجلة - الساعة 2:30 ظهرا

ديروط X بروكسي - الساعة 2:30 ظهرا

الترسانة X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 5 مساء على قناة on time sport

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