متوفر.. بث مباشر مباراة أرسنال ضد فولهام 53 دقيقة (1-1)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة أرسنال ضد فولهام، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد 8 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد فولهام

يحتل فريق أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.

بث مباشر ماتش أرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة أرسنال ضد فولهام ف ي الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة أرسنال ضد فولهام، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

د52.. أرسنال يسجل هدف التعادل في مرمي فولهام عن طريق صليبا

د46.. انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فولهام ضد أرسنال بهدف

د41.. فولهام يدافع ويحافظ علي التقدم أمام أرسنال بهدف

د31.. أرسنال يحاصر فولهام ويضغط لتحقيق هدف التعادل

د21 أرسنال يضغط لتحقيق التعادل أمام فولهام

د11.. خيمينيز يسجل الهدف الأول لفولهام ضد أرسنال

د1.. انطلاق مباراة أرسنال ضد فولهام

بث مباشر مباراة أرسنال ضد فولهام

تنطلق مباراة أرسنال ضد فولهام ، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد فولهام

يمكنك مشاهدة مباراة أرسنال ضد فولهام ، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد فولهام

تشكيل أرسنال ضد فولهام

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، كيور

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: تروسارد، كاي هافريتز، بوكايو ساكا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد فولهام

نستعرض في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد فولهام ويأتي كالتالي:

1. ليفربول، 35 نقطة.

2. تشيلسي، 28 نقطة.

3. آرسنال، 28 نقطة.

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. أستون فيلا، 25 نقطة.

6. برينتفورد، 23 نقطة.

7. برايتون، 23 نقطة.

8. فولهام، 22 نقطة.

9. نوتينجهام، 22 نقطة.

10. بورنموث، 21 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16.كريستال بالاس، 13 نقطة.

17. ليستر سيتي، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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