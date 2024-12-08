التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي

تنطلق بعد قليل مباراة توتنهام ضد تشيلسي، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد 8 ديسمبر الجاري.

يصارع فريق تشيلسي علي قمة البريميرليج حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي

تنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي

يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام ضد تشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

توتنهام ضد تشيلسي

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي

حراسة المرمى: فورستر

الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، أودوجي

الوسط: بيسوما، سار، كولوسيفيسكي، جونسون،

الهجوم: سولانكي، وسون هيونج مين.

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: كايسيدو، بدياشيلي، كولويل، كوكوريلا،

الوسط: لافيا، إنزو، نيتو، كول بالمر

الهجوم: سانشو، وجاكسون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة توتنهام ضد تشيلسي

يرصد الموجز في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة توتنهام ضد تشيلسي ويأتي كالتالي:

1. ليفربول، 35 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

3. تشيلسي، 28 نقطة.

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. أستون فيلا، 25 نقطة.

6. برينتفورد، 23 نقطة.

7. برايتون، 23 نقطة.

8. فولهام، 22 نقطة.

9. نوتينجهام، 22 نقطة.

10. بورنموث، 21 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16.كريستال بالاس، 13 نقطة.

17. ليستر سيتي، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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