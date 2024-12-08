التشكيل الرسمي لـ فريق بيراميدز أمام دجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لـ فريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه أمام دجوليبا المالي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره دجوليبا، اليوم الأحد، في الساعة السادسة مساءً، على ملعب 26 مارس بالعاصمة باماكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز بيراميدز، في مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات، على ساجرادا، بخماسية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب مجموعته، فيما خسر دجوليبا من الترجي التونسي بنتيجة 4-0.

وكان فريق بيراميدز، تأهل إلى مرحلة المجموعات، بالنسخة الحالية، بعدما تخطى جيه كيه يو، بطل زنجبار، في الدور التمهيدي، ونجح أيضًا في تخطي عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ 32.

تشكيل بيراميدز أمام دجوليبا في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - طارق علاء - أسامة جلال - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ودجوليبا

يتولى إدارة مباراة بيراميدز ودجوليبا، طاقم حكام من دولة تشاد، بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

يمكنك مشاهدة مباريات بيراميدز فى دورى أبطال إفريقيا 2025، من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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