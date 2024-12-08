دوري أبطال إفريقيا|التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة بيراميدز ودجوليبا

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز ودجوليبا، المقامة حاليًا على ملعب 26 مارس بالعاصمة باماكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

توقفت المباراة، في الدقيقة الـ 6، نتيجة إصابة أحمد توفيق لاعب بيراميدز في أنفه، بسبب تعرضه لكدمة من قدم لاعب دجوليبا في الوجه وتلقى العلاج، قبل ان يعود لاستكمال اللقاء.

فريق بيراميدز

وسيطر الفريق المالي على مجريات المباراة، محاولاً تسجيل هدف التقدم، وكاد أحمد سامي أن يسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 11، بعد محاولته إبعاد الكرة ولكن أخطأ تقديرها ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى شريف إكرامي.

ويمتلك فريق بيراميدز 3 نقاط من الفوز بخماسية على ساجرادا الأنجولي، بينما خسر دجوليبيا المالي من الترجي في الجولة الأولى.

تشكيل بيراميدز أمام دجوليبا في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - طارق علاء - أسامة جلال - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أسامة نبيه - دودو الجباس.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ودجوليبا

يتولى إدارة مباراة بيراميدز ودجوليبا، طاقم حكام من دولة تشاد، بقيادة محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني، وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة النيجري إيلو محمدو، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

يمكنك مشاهدة مباريات بيراميدز فى دورى أبطال إفريقيا 2025، من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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