معاناة الفنانين قبل الشهرة .. كاظم الساهر بائع مثلجات وتامر حسنى اشتغل في سوبر ماركت

الجمهور دائما يري صورة مرفها لحياة الفنانين والنجوم بسبب ظروف حياتهم والشكل الذي يظهرون به في الإعلام، لكن في الحقيقه ان وراء قصص نجاحهم يوجد قصة كفاح كبيرة ومشوار صعب مر به معظم الفنانين سواء صعوبات في المكان نفسه أو ماديا في وقت البداية.

الكثير من الفنانين حكي عن المشاكل التي واجهته بدون كسوف من الظروف التي مر بها قبل الشهرة والنجومية.

وفي السطور التالية سوف يعرض لكم موقع "الموجز" مجموعه من الفنانين الذين تحدوا الظروف من أجل الشهرة:

الفنان محمود الليثي

يعتبر الفنان محمود الليثي من الوجوه الجديدة في الساحة الفنية، وكان أول ظهور له في برنامج SNL بالعربي، وبعدها شارك في أكثر من عمل ناجح، وأثناء وجوده في برنامج معكم مني الشاذلي حكي عن معاناته قبل الشهرة.

وتحدث محمود الليثي وهو متأثرا وباكيا: انا قبل الشهرة كنت مدير مشروع قبل مسيب الشغل، والحمدلله كنت ميسور يعني، بس عندي الحلم ده التمثيل كان نفسي أوصل له، مؤكداً أن كل اللي حوشه من الهندسة راح، لدرجة اني مكنش معايا فلوس أجيب أكل.

الممثل محمود الليثي

وأضاف الليثي: كنت كل يوم او يومين مثلا باخد واحدة اندومي، وبعد ربنا ثم والدتي هي السبب في كل حاجه ربنا يباركلي فيها.

الفنان محمد رمضان

حاليا محمد رمضان من أشهر النجوم الشباب على الساحة الفنية، وخلال مشواره الفني قدم العديد من الأعمال الناجحه، واستطاع أن يخطف الأنظار بموهبته الجبارة، وبرغم نجاحه الكبير إلا أن بدايته كانت صعبة جدا، وأثناء وجوده ضيفا مع عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" تحدث عن معاناته قبل الشهرة.

محمد رمضان

وقال محمد رمضان: أنا من أسرة متوسطه الحال ومكنتش بحب اطلب أي حاجه من والدي، لأنه ممكن ميقدرش يجيبها ، وقدمت في أكثر من برنامج للمواهب ودائما كانوا يقولو لي تمرن علي نفسك اكتر أو سيب صورتك وده كان شئ بيضأيقني، لأن صورتي مش هتعرف المخرج إذا كنت موهوب ولا لأ، مؤكدا أنه كان يقبل اي دور صغير حتي يستطيع أن يدخل مجال التمثيل.

وعن حياته قال رمضان: انا من أسرة بسيطة لا نمتلك الأراضي أو فلوس في البنك، ودا كان شئ يخليني اشتغل على نفسي أكتر حتي أوصل لحلمي وهو التمثيل.

الفنان أحمد مكي

أحمد مكي من الفنانين الذين يجددون من أعمالهم بأستمرار، سواء في التمثيل أو الإخراج ، وبرغم شهرته ونجاحه إلا أنه واجه صعوبات قاسية قبل الشهرة بسبب ظروف الأسرية وانفصال والديه وهو صغير وكل واحد فيهم عاش في بلد مختلفة وكانت طفولته صعبه جدا، وحبه للطيور هو اللي ساعده يصرف على نفسه.

وقال مكي: كنت عايش طفولة مرفهة جدا حتي انفصال والدي والدتي أصبحت الحياة جحيم بالنسبة لي.

وكان مكي يسافر إلي الإمارات لكي يساعد في سباق الطيور الدولية، وحتي الآن معالجة الطيور وتربية الحيوانات من أهم هواياته.

معاناة الفنانين قبل الشهرة أحمد مكي

الفنان عمرو سعد

معاناة الفنانين قبل الشهرة.. عمرو سعد من الفنانين الذين عملوا في أكثر من مهنة في سن صغير، مؤكدا أن شاء والده زرع بداخله حب العمل والاعتماد على النفس، لذلك عمل في محل فول قبل الشهرة، وقبل دخوله الجامعه عمل شيالا للخشب باليومية في شركة المقاولون العرب لكي ألبي طلبات نفس وأسرتي.

معاناة الفنانين قبل الشهرة عمرو سعد

كاظم الساهر

معاناة الفنانين قبل الشهرة.. كاظم الساهر من اشهر نجوم العرب، ومع ذلك قبل الشهرة مر بالعديد من الظروف القاسية بسبب الظروف المادية الصعبة، حيث أنه في بداية حياته عمل بائع مثلجات، وبعد ما اكتشف أصدقائه موهبته الغنائية كان يذهب "كاظم" إلي أحد مراكز تعليم الموسيقي سيرا على الاقدام لكي يتعلم القوانين صح.

معاناة الفنانين قبل الشهرة كاظم الساهر

شيرين عبدالوهاب

عانت الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ طفولتها، حيث أنها كانت تنتمي لأسرة متوسطة تقيم في القلعة بالقاهرة، وحتي بعد أن دخلت مجال الفن والتمثيل ما زالت تعتز بمكان النشأ وحريصه على زيارة أهالي المنطقة من وقت لآخر.

معاناة الفنانين قبل الشهرة شيرين عبدالوهاب

تامر حسني

أما السوبر ستار تامر حسني فقد عاش حياة مأسوية لانتمائه لأسرة متوسطة الحال، وأثناء وجوده صيفا مع الإعلامي عمرو الليثي تحدث عن حياته قبل الشهرة قائلاً: قبل دخول عالم الفن كنت اشتغلت في سوبر ماركت وعامل بناء وعامل في بنزينة.

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