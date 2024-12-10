الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2025.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2025 الراغبين في تغيير مسماهم الوظيفي في 2025، وذلك ضمن الإجراءات المنظمة لاختبارات الأكاديمية المهنية للمعلمين، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الأوراق اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2025

كما اوضحت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2025، وإليك التفاصيل:

1. صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة من الإدارة التعليمية.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

3. صورة من إيصال الدفع الإلكتروني (فوري باي).

4. صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي (مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ مع دبلوم عام في التربية).

المسمى الوظيفي للمعلمين 2025

تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2025

كما أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن إتاحة حجز وتدريب برامج تغيير المسمى الوظيفي عبر منصة المعلم للتدريب عن بُعد، وذلك خلال الفترة من 9 ديسمبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، يبدأ الاختبار في فروع الأكاديمية من 15 ديسمبر 2024 حتى 8 يناير 2025 للمعلمين الذين استوفوا الشروط اللازمة.

وأوضحت الأكاديمية أنه يجب على المعلمين الذين تقدموا بطلبات تغيير المسمى الوظيفي، والذين استكملوا جميع الأوراق المطلوبة، الالتزام بالحجز المسبق للتدريب عبر منصة الأكاديمية، كما شددت على ضرورة اتباع الضوابط المحددة من الإدارة العامة لمركز المعلومات الأكاديمية فيما يخص التسجيل وإجراءات الاختبارات، حيث تأتي هذه الخطوات في إطار تطوير الكوادر التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تدعم تطوير المعلمين في مختلف التخصصات.

وفي سياق اخر، حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نصف العام للمدارس لعام 2025 يوم 25 يناير حيث من المقرر أن تستمر ليوم 6 فبراير 2025، وينطلق الفصل الدراسي الثاني للمدارس 8 فبراير 2025.

موعد إجازة نصف العام للجامعات

من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام للجامعات يوم 25 يناير أيضًا وتستمر لمدة أسبوعين حتى موعد 6 فبراير القادم، وتبدأ الدراسة بالفصل الثاني للجامعات يوم 8 فبراير 2025.

اقرأ أيضا:

حقيقة منع طلاب المدارس الخاصة من الامتحانات بسبب المصروفات

تبدأ في النصف الثاني من ديسمبر.. جدول امتحانات المهام الأدائية على للصف الرابع الابتدائي