رسميًا.. ننشر مواعيد وقف خدمة شحن العدادات الكودية مسبقة الدفع بهذه المناطق

وقف خدمة شحن العدادات الكودية مسبقة الدفع.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات الماضية، خاصة عقب إعلان شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن تفاصيل الإيقاف رسميًا.

الموجز يرصد عبر التقرير التالي تفاصيل وقف خدمة شحن العدادات الكودية مسبقة الدفع من مختلف الأماكن.

وقف خدمة شحن العدادات الكودية

ومن المقرر وقف خدمة شحن العدادات الكودية خلال الفترة من يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 مساءً يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024.

وقف خدمة شحن العدادات الكودية عن 3.4 مليون مشترك

وتشمل المناطق التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لإجراءات وقف خدمة شحن العدادات الكودية مسبقة الدفع الآتي:

محافظة القليوبية (ماعدا امتداد القاهرة الكبرى)،

والمنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة)

والغربية، لما يقرب من أكثر من 3.4 مليون مشترك.

وقف خدمة شحن العدادات الكودية مسبقة الدفع

وبدورها كشفت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن تفاصيل وقف خدمة شحن العدادات الكودية مسبقة الدفع، منوهة بأنه سيجري فصل الخدمة سواء من الدفع الإلكتروني لمراكز الخدمة في مختلف الأماكن أو من خلال الدفع عن طريق الخدمات الإلكترونية المختلفة.

وذكرت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء جنوب الدلتا للمواطنين بعدم الدفع خلال الوقت المحدد، وشحن العدادات الخاصة بهم قبل المدة المحددة.

وقف خدمة شحن العدادات الكودية مسبقة الدفع.. كما شددت على المواطنين بضرورة التواصل مع الشركة في حالة وجود أي طوارئ من خلال الخط الساخن 121، أو التواصل من خلال صفحة الشركة أو الموقع الخاص بها في أسرع وقت للعمل على حل الأزمة أو حالة الطوارئ.

وقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع

وتجدر الإشارة إلى أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تقوم بإمداد الكهرباء للمحافظات الواقعة في جنوب دلتا نهر النيل وعددها 3 محافظات هي (الغربية – المنوفية – القليوبية) ويبلغ عدد السكان في تلك المحافظات حوالي ( 12.5 مليون) نسمة تمثل ما يقرب من 15 % من عدد سكان مصر.

يبلغ عدد المشتركين أكثر من 3.4 مليون مشترك وتضم الشركة 9374 عاملا وفنيا ومهندسا على درجة عالية من الكفاءة وموجهين لخدمة العملاء وتنتشر الأنشطة الزراعية والتجارية في محافظات الدلتا بالإضافة إلى وجود مناطق صناعية كبرى مثل مدينة المحلة الكبرى وكفر الزيات والمنطقة الصناعية بكفور الرمل – قويسنا والمناطق الصناعية صفا وشروق بالقليوبية.

كما يوجد منطقة حرة بمدينة شبين الكوم بها أنشطة مختلفة ، وتعتبر صناعات الغزل والنسيج والزيوت والصابون والأسمدة والكيماويات من أشهر الصناعات التي تعتمد على الشركة في إمدادها بالطاقة الكهربية.

إقرأ أيضًا:

متابعة تركيب العدادات الكودية بالبحيرة.. وزير الكهرباء يواصل جولاته الميدانية

«الكهرباء» تنتهي من تحويل نظام الممارسة إلى العدادات الكودية.. يونيو 2024