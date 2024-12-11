كأس إنتركونتيننتال..حكم هولندي يدير مواجهة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا.. والأهلي في انتظار الحسم

يتولى الحكم الهولندي داني ماكيلي، إدارة مباراة بوتافوجو البرازيلي مع باتشوكا المكسيكي، والتي تقام على ملعب “974، في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" 2024. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستعد بوتافوجو البرازيلي، المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس “دوري أبطال أمريكا الجنوبية”، لمواجهة باتشوكا المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف “اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي

ووفقًا للموقع الرسمي للفيفا، سيكون الهولندي داني ماكيلي هو حكم مباراة بوتافوجو وباتشوكا، وتولى ماكيلي، إداراة العديد من البطولات حول العالم، أبرزها كأس العالم 2022، يورو 2020 و2024، بالإضافة إلى جميع مسابقات أوروبا، وكذلك الدوري السعودي.

ويترقب الأهلي الفائز من مباراة اليوم بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، فى ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية، لتحديد منافسه في مباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال، والتي ستقام يوم 14 ديسمبر الجاري فى قطر.

وفي حالة فوز الأهلي على المتأهل من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، سيواجه ريال مدريد الإسباني، يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال

تذاع مباراة بوتافوجو وباتشوكا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي حصلت على حقوق بث مباريات كأس القارات للأندية داخل القارة السمراء، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على قناة bein Sports HD 2.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهمة التعليق على مباراة بوتافوجو وباتشوكا إلى المعلق عامر الخوذيري.

نظام بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

تتكون البطولة من أربع مراحل رئيسية

الدور الأول: يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 بناءً على القرعة)، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024.

يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 بناءً على القرعة)، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024. الدور الثاني: يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024)، الفائز بالدور الأول، أما الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2024 فيلعب ضد الفائز بكأس ليبرتادوريس 2024 على ملعب أحد الفريقين.

يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024)، الفائز بالدور الأول، أما الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2024 فيلعب ضد الفائز بكأس ليبرتادوريس 2024 على ملعب أحد الفريقين. نصف النهائي: يلتقي الفائزان من مباراتي الدور الثاني.

يلتقي الفائزان من مباراتي الدور الثاني. النهائي: يواجه الفائز بالمباراة الفاصلة، بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 (ريال مدريد).

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