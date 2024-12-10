جيرونا يفرض التعادل السلبي علي ليفربول في الشوط الأول بدوري الأبطال

انتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد جيرونا، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول إلي الفوز السادس علي التوالي ليصل للنقطة 18 في صدارة الترتيب بينما يعاني نظيره جيرونا خلال هذه البطولة حيث يحتل المركز الـ 30 بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد جيرونا

يواجه فريق ليفربول نظيره جيرونا في تمام الساعة 7:45 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جيرونا

تستطيع مشاهدة مباراة ليفربول ضد جيرونا بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

نادي ليفربول

تشكيل ليفربول ضد جيرونا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش، جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد جيرونا ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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