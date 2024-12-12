طبيب الإجهاض بكرداسة.. 13 عامًا خلف القضبان بتهم الإجهاض والمخدرات والسلاح

طبيب الإجهاض بكرداسة.. تناسى أنه أقسم أمام النقابة على طهارة اليد، وصون الأعراض وعدم التوجه إلى إزهاق الأرواح، لكن ما اقترفت يداه يفوق كل تصور ممكن.

طبيب الإجهاض بكرداسة

الموجز تستعرض قصة محاكمة طبيب الإجهاض بكرداسة، تستعرضها الموجز بداية من الإجهاض وحيازة المخدرات وطلقات نارية، وحتى الحكم عليه بمجموع أحكام وصل إلى 13 عامًا.

قصة طبيب الإجهاض بكرداسة

الحكاية بدأت حينما أراد طبيب يدعى "أحمد.س"، أن يحقق حفنة من المال السريع حتى ولو على حساب الضحايا الأبرياء أو الحاملات سفاحًا، فكان يأخذ من كل امرأة تريد الإجهاض 1500 جنيه فقط.

طبيب الإجهاض بكرداسة

طبيب الإجهاض بكرداسة بدأ مشواره بإنشاء عام 2017، مركزًا طبيًا للنساء والتوليد، وبدون أي مقدمات تحول المركز من هذا الغرض إلى إجراء عمليات إجهاض للراغبات في هذا الأمر مقابل المبلغ الزهيد 1500 جنيه.

طبيب الإجهاض بكرداسة، لم يفعل هذا الأمر المؤسف فقط، بل إنه كان يحرق الأجنة متناسيًا أنه يزهق أرواحًا بريئة حتى وإن كانت من علاقة محرمة.

محرقة طبيب الإجهاض بكرداسة

طبيب الإجهاض بكرداسة أعد لحرق تلك الأجنة محرقة صنعها خصيصًا لهذا الغرض فوق سطح العقار الذي يقطن فيه، والذي به المركز الطبي.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من الأفعال التي تخالف مهنة يُقال عنها أنها الرحمة التي تقدم للمواطنين، بل إنه كان يربي كلابًا فوق مسكنه يلقي لها تلك الأجنة بعد حرقها.

طبيب الإجهاض بكرداسة

بلاغ بالواقعة

طبيب الإجهاض في كرداسة بعد ارتكابه لعدة جرائم بحق الراغبات في الإجهاض، تبلغ للأجهزة الأمنية بأنه يفعل كل هذه المخالفات بالمركز؛ لذا داهمت أجهزة الأمن المركز محل الجريمة.

الطبيب المتهم تم ضبطه متلبسًا أثناء إجراء عملية إجهاض لسيدة تُدعى «ك.م»، فضلًا عن ضبط 3 أجنة محترقة، والعثور على عقاقير مخدرة ومسدس صوت و10 طلقات.

مطلوب في قضايا أخرى

التحريات كشفت أن الطبيب سبق اتهامه في قضية أخرى رقم 3683 لسنة 2022 جنح مركز كرداسة، بتهمة الإجهاض وإدارة مركز طبي دون ترخيص، فضلًا إحرازه موادًا مخدرة، وسلاح دون ترخيص.

المحاكمة والحكم

تم تحرير محضر بالواقعة بعد ضبط الطبيب المتهم متلبسًا، وتحويله للنيابة التي أجرت التحقيقات معه، وحولته إلى محكمة الجنايات.

فيما قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة الطبيب المتهم بالإجهاض، وحرق الأجنة، وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص، بالسجن المشدد 10 سنوات على التهمة الأولى و3 سنوات على حيازة السلاح والمخدرات.

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