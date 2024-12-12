أفضل من أى مشروب رياضى.. فوائد سحرية لـ ماء المخلل

يستخدم الإنسان عملية التخليل منذ القدم للحفاظ على الطعام وزيادة مدة صلاحيته، ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن السائل الناتج عن عملية التخليل، وهو ماء المخلل، يحمل في طياته كنوزًا صحية لا تُقدر بثمن، فبالإضافة إلى مذاقه المميز، يحتوي ماء المخلل على تركيبة فريدة من البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقوي جهاز المناعة.

ويعتبر مشروب المخلل من المشروبات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، التي تساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم. دعنا نستكشف سويًا الفوائد الصحية المذهلة التي يقدمها لنا هذا المشروب المتواضع.

ويعد ماء المخلل غني ببعض العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، كمضادات الأكسدة، وفوائد الخضراوات التي قمنا بإعدادها مخلل كالخيار أو الجزر

فوائد ماء المخلل الصحية

أفضل من أى مشروب رياضى

ماء المخلل تحتوى على مستويات من الصوديوم التى لها القدرة على استعادة الشوارد، وهذا شىء معروف جدا لدى الرياضيين المحترفين ولاعبى كرة القدم، وبالتالى فهى مفيدة جدا ويستطيعون أن يشربونها بدلا من أى مشروب رياضى آخر، فقد أثبتت بعض الدرسات أن ماء المخلل تستخدم فى غرفة الطوارئ لمساعدة المرضى المصابين بأمراض القلب الصعبة.

تمنع وتعالج تشنجات وتقلصات العضلات

ماء المخلل تساعد على تخفيف التشنجات واستعادة التوازن سريعا لأن الخل وكلوريد الكالسيوم المتواجدة بها تساعد الجسم على امتصاص البوتاسيوم والصوديوم، لذلك السبب نجد أن الرياضيين يقومون بشرب ماء المخلل لعلاج ومنع تشنجات العضلات التى من الممكن أن تحدث لهم بسبب التمارين.

تساعد على فقدان الوزن

ماء المخلل تستطيع استخدمها كوسيلة طبيعية لفقدان وزنك لانها تحتوى على سعرات حرارية منخفضة والخل المتواجد بها يعزز عملية التمثيل الغذائى وأيضا تساعد على تحسين صحتك لأنها تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين "C" وبسبب المحتوى الحمضى المتواجد بها فهو يساعد على امتصاص المواد الغذائية بسهولة أكبر فى الجسم.

تهدئة التهاب الحلق

عادة عندما يتعرض أحد لالتهاب الحلق ينصحوه بعمل "غرغرة" بماء مالحة دافئة لقتل الجراثيم فماء المخلل تقوم بنفس المهمة لذلك من الممكن أن تستخدميها فى عمل "غرغرة .

علاج اضطربات المعدة

من الممكن أن تكون معلومة مفاجأة وغير متوقعة ولكن شرب ماء المخلل سيمنحك راحة فورية من اضطراب المعدة ويوجد اختيار آخر لعلاج اضطراب المعدة وهو خليط العسل مع الخل.

تخيف حكة الجلد وتهدئة حروق الشمس

ماء المخلل تساعد على تخفيف من حكة الجلد والتهيج الذى من الممكن أن يكون نتج عن لدغات الحشرات قومى ببل قطعة قماش أو قطن بماء المخلل وامسحى بها الجلد المصاب.

وإذا كنت تعانى من حروق الشمس أيضا ماء الخلل تساعدك على تهدئة الجلد بلى قطعة من القماش أو القطن قومى بمسح الجلد المصاب بها ويفضل أيضا استخدمها باردة لذلك قومى بوضعها فى الثلاجة قبل الاستخدام ستمنحك نتيجة أفضل.

إذا كان لديك زرع أو نباتات فى المنزل وبدأت فى ملاحظة تحول ورقها للون الأصفر ففى هذه الحالة من الممكن أن تقوم بوضع معلقتين كبار من ماء المخلل فى 2 كوب من الماء، ثم ضعى تلك المحلول على التربة باستخدام "البخاخ" ومن الضرورى أن تنتبه إلى رش المحلول على التربة وليس على النبات نفسه

كيفية استخدام ماء المخلل

على الرغم من أننا تعرفنا على فوائد ماء المخلل ولكن فى نفس الوقت من الصعب أن تقوم بشربها بشكل مباشر ولكن بالتأكيد يوجد طريقة تستطيع أن تدخلى بها ماء الخلل لنظامك الغذائى بدون أن تكون مضطرة لتحمل طعمها اللاذع.

قومى بوضع كذا معلقة من ماء المخلل للماء التى تقوم بشربها أو ضيفيها للمشروب المعتاد لكى التى تقوم بشربه بعد التمرين.

تستطيع إدخال ماء المخلل فى أى طعام تتناوليه فمن الممكن أن تضعيها على سلطة التونة وسلطة البيض أو الزبادى ويمكن استخدمها كصوص للسلطة هذه الطريقة جيدة جدا ستجعلك تستفيد من ماء الخلل بدون أن تشعر بطعم ماء الخلل اللاذع.

تستطيع استخدمها كماء مملحة تقوم بوضعها لطعامك أو كوسيلة تتبيل للحوم والدجاج والاسماك قومى بنقعها فيها لمدة ساعة أو ساعتين قبل الطبخ سيمنح طعامك نكهة مختلفة.

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